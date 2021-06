Κοινωνία

Πανελλαδικές 2021: στη “μάχη” πάνω από 100.000 υποψήφιοι - οι αλλαγές φέτος

Τα υγειονομικά μέτρα, τα self test, η ελάχιστη Βάση Εισαγωγής και ο αριθμός των εισακτέων.

Ξεκινούν αύριο Δευτέρα οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για πάνω από 100.000 υποψήφιους όλων των κατηγοριών, με τους μαθητές των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) να εξετάζονται στη Νεοελληνική Γλώσσα και τη Λογοτεχνία, ενώ οι υποψήφιοι των ημερήσιων και εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) αρχίζουν την Τρίτη με τα Νέα Ελληνικά. Εκτός από τα μέτρα προστασίας για την covid-19, που είναι παρόμοια με όσα ίσχυσαν κατά τη δια ζώσης παρουσία των μαθητών στα σχολεία, υπάρχουν κάποιες αλλαγές, που θα ισχύσουν από φέτος.

Η κατάθεση δυο μηχανογραφικών, η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ), η αύξηση του αριθμού των εισακτέων σε κάποιες σχολές, η μείωση σε άλλες, η ενημέρωση των υποψηφίων με SMS, αποτελούν κάποιες από τις αλλαγές του υπουργείου. Επίσης, επανέρχονται οι Συντελεστές Βαρύτητας του 2019 για τον υπολογισμό των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Η ώρα έναρξης της εξέτασης έχει οριστεί στις 8:30 π.μ. και οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες μέχρι τις 8.00 π.μ.. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας -Αρχιτεκτονικό Σχέδιο- για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις ώρες. Οι υποψήφιοι, οι εκπαιδευτικοί, το διοικητικό και λοιπό προσωπικό θα προσέρχονται στα εξεταστικά κέντρα, αφού έχουν πραγματοποιήσει αυτοδιαγνωστικό τεστ (self test) και με την επίδειξη σχετικής βεβαίωσης από την πλατφόρμα https://self-testing.gov.gr ή χειρόγραφης δήλωσης.

Υγειονομικά μέτρα

Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, θα είναι υποχρεωτική η χρήση προστατευτικής μάσκας από υποψηφίους, εκπαιδευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό εντός των εξεταστικών κέντρων και στους εξωτερικούς χώρους τους, και εξακολουθούν να ισχύουν τα μέτρα πρόληψης και προστασίας από τον κορονοϊό (επαρκής φυσικός αερισμός των αιθουσών, αποφυγή συγχρωτισμού, τήρηση αποστάσεων και προσωπικών κανόνων υγιεινής-χρήση αντισηπτικού, καθώς και σχολαστικός καθαρισμός των αιθουσών).

Στην εξέταση του μαθήματος «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» επιτρέπεται η χρήση πνευστών και κρουστών οργάνων, ωστόσο θα πρέπει να τηρείται απόσταση τριών μέτρων μεταξύ εξεταζομένων και εξεταστών πίσω από το παραβάν, και τα μουσικά όργανα θα πρέπει μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης κάθε υποψηφίου να καθαρίζονται με απολυμαντικό υγρό.

Για τις πρακτικές δοκιμασίες ΤΕΦΑΑ τόσο τα όργανα εξέτασης όσο και ο βοηθητικός εξοπλισμός απολυμαίνονται πριν από κάθε χρήση, ενώ τηρείται απόσταση μεταξύ των υποψηφίων στους χώρους προετοιμασίας ή προθέρμανσης.

Για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, συνιστάται στους συγγενείς των υποψηφίων να μην συνωστίζονται έξω από το χώρο του εξεταστικού κέντρου.

Τι επιτρέπεται και τι όχι στις αίθουσες εξέτασης

Κατά την είσοδό τους στην αίθουσα της εξέτασης οι υποψήφιοι απαγορεύεται να φέρουν μαζί τους βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, διορθωτικό, κινητά τηλέφωνα, υπολογιστικές μηχανές και οποιαδήποτε άλλα ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης ή λήψης πληροφοριών ή επικοινωνίας.

Επιτρέπεται να έχουν στυλό μόνο ανεξίτηλης μελάνης (μαύρο ή μπλε), μολύβι, γομολάστιχα, γεωμετρικά όργανα και μπουκαλάκι με νερό ή αναψυκτικό. Το μολύβι γενικά δεν επιτρέπεται στις απαντήσεις, παρά μόνο αν το διευκρινίζουν οι οδηγίες των θεμάτων.

Οι υποψήφιοι γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις με βασικό αποδεικτικό στοιχείο το Δελτίο εξεταζομένου και δεν είναι απαραίτητο να έχουν άλλο αποδεικτικό στοιχείο (ταυτότητα ή διαβατήριο).

Απαγορεύεται η είσοδος εντός του εξεταστικού κέντρου (κτιριακό συγκρότημα και αύλειος χώρος) οποιουδήποτε άλλου εκτός των εξεταζομένων, των μελών και λοιπού προσωπικού των οικείων επιτροπών, του βοηθητικού προσωπικού και των επιτηρητών. Εξαίρεση από την απαγόρευση αυτή επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση παροχής έκτακτης τεχνικής ή ιατρικής βοήθειας μετά από σχετική πρόσκληση της επιτροπής. Επίσης, απαγορεύεται η γνωστοποίηση των θεμάτων σε οποιονδήποτε και με οποιονδήποτε τρόπο.

Κατάθεση δυο μηχανογραφικών

Δίνεται για πρώτη φορά φέτος, η δυνατότητα για υποβολή παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για τη φοίτηση σε δημόσιο ΙΕΚ. Συνεπώς, ένας/μια υποψήφιος μπορεί να υποβάλει παράλληλα μηχανογραφικό για είσοδο σε ΑΕΙ, βάσει της επίδοσής του/της στις Πανελλαδικές εξετάσεις και μηχανογραφικό για εγγραφή σε δημόσιο ΙΕΚ βάσει του απολυτηρίου του/της και επιπλέον κριτηρίων, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των ΙΕΚ.

Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής

Το υπουργείο προχώρησε στη θέσπιση συντελεστών Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, καθώς και συντελεστών Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για την εισαγωγή των υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Οι συντελεστές ορίστηκαν από το εκάστοτε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα για κάθε Τμήμα/Σχολή του, βάσει των οποίων προέκυψε η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ). Για την εισαγωγή υποψηφίων σε ΑΕΙ απαιτείται η επίτευξη στις πανελλαδικές εξετάσεις βαθμολογικής επίδοσης ίσης ή μεγαλύτερης της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής ανά Σχολή, Τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση.

Αριθμός εισακτέων, αύξηση σε κάποιες σχολές, μείωση σε άλλες

Ο συνολικός αριθμός εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, ανέρχεται σε 77.415, μειωμένος κατά 550 θέσεις σε σχέση με πέρυσι.

Αύξηση θέσεων σημειώνεται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και σε Τμήματα «με αναμενόμενη αύξηση της απορρόφησης των αποφοίτων τους από την αγορά εργασίας», όπως π.χ. στα Τμήματα Επιστημών Αγωγής στην Πρώιμη και Παιδική Ηλικία, στα Τμήματα Νηπιαγωγών, στα Τμήματα Πληροφορικής, στην Κτηνιατρική, επισημαίνει το υπουργείο. Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών, από 7.020 πέρυσι στις 6.283 θέσεις, λόγω συγχωνεύσεων τμημάτων του.

Μείωση εξεταστέας ύλης, επαναφορά Συντελεστών Βαρύτητας

Λόγω των έκτακτων συνθηκών της πανδημίας, από τις αρχές του 2021 το υπουργείο Παιδείας επανακαθόρισε την εξεταστέα ύλη με μείωση σε όλα τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα στην Γ' Λυκείου. Επιπλέον, είχαν σταλεί κατά τη διάρκεια της χρονιάς αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τα κεντρικά σημεία της ύλης μαθημάτων όλων των τάξεων.

Για τον προσδιορισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψηφίου θα υπολογίζονται τα μαθήματα και οι Συντελεστές Βαρύτητας τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού (ΟΠ) που ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, όπως ίσχυε και το 2019.

Τι προβλέπεται για όσους θα είναι άρρωστοι

Εάν ασθενήσει κάποιος υποψήφιος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, θα του δοθεί η δυνατότητα να εξεταστεί τον Σεπτέμβριο.

Ενημέρωση των υποψηφίων με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους

Από φέτος θα γίνεται ενημέρωση των υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους για τη βαθμολογία τους και για το τμήμα ή σχολή επιτυχίας τους.

