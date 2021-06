Αθλητικά

Euro 2020 - Έρικσεν: χωρίς ιστορικό καρδιολογικών προβλημάτων ο μέσος της Δανίας

Τι λέει για την κατάσταση της υγείας του Έρικσεν ο γιατρός που τον παρακολουθούσε όσο αγωνιζόταν στην Premier League.

Ο μέσος της Δανίας, Κρίστιαν Έρικσεν, κατέρρευσε στην πρεμιέρα του Β' ομίλου του Euro 2020, απέναντι στη Φινλανδία, σοκάροντας το παγκόσμιο ποδόσφαιρο και ολόκληρο τον κόσμο.

Ο ποδοσφαιριστής νοσηλεύεται στο νοσοκομείο και σύμφωνα με τις δηλώσεις πρώην καρδιολόγου του, δεν είχε εμφανίσει καρδιακά προβλήματα κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην Premier League.

Ο Δρ. Sanjay Sharma του St. George's University of London δήλωσε ότι ο παίκτης είχε περάσει όλα τα ιατρικά τεστ όταν αγωνιζόταν στην Premier League αλλά όταν τον αντίκρισε στο έδαφος σκέφτηκε ότι κάτι διέφυγε των γιατρών που τον είχαν παρακολουθήσει.

"Σκέφτηκα "Θεέ μου; Υπάρχει κάτι εκεί που δεν είδαμε;" Αλλά έχω δει όλα τα αποτελέσματα των τεστ του και όλα φαίνονταν τέλεια", δήλωσε στην εφημερίδα Mail την Κυριακή.

"Από την ημέρα που υπογράψαμε, ήταν δουλειά μου να τον εξετάζω κάθε χρόνο. Οπότε σίγουρα οι εξετάσεις του έως το 2019 ήταν εντελώς φυσιολογικές, χωρίς προφανές υποκείμενο καρδιακό πρόβλημα. Μπορώ να εγγυηθώ για αυτό επειδή έκανα τα τεστ" πρόσθεσε.

Ο Έρικσεν βρίσκεται πλέον σε σταθερή κατάσταση και υποβάλλεται σε σειρά εξετάσεων, ενώ οι φίλοι του ποδοσφαίρου περιμένουν με αγωνία το επίσημο ιατρικό ανακοινωθέν για την πορεία της υγείας του.

