Κόσμος

Μπάιντεν: Ιερή υποχρέωση η υπεράσπιση συμμάχου του ΝΑΤΟ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, ενόψει της συμμετοχής του στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, δήλωσε ότι η υπεράσπιση ενός συμμάχου του ΝΑΤΟ που δέχεται επίθεση, όπως προβλέπεται από το άρθρο 5 της Βορειοατλαντικής Συνθήκης, είναι «ιερή υποχρέωση», κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά τη σύνοδο κορυφής της G7.

«Πιστεύουμε ότι το ΝΑΤΟ και το άρθρο 5 είναι ιερή υποχρέωση», δήλωσε την παραμονή της συμμετοχής του στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, κρίνοντας ότι ο οργανισμός είναι «ζωτικής σημασίας για την ικανότητά μας να προασπίσουμε την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών για το υπόλοιπο του αιώνα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι το ΝΑΤΟ υποστήριξε τις Ηνωμένες Πολιτείες αμέσως μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Σοκ στη Ρώμη: Ένοπλος σκότωσε δύο μικρά παιδιά και έναν ηλικιωμένο

Φραγκογιάννης στον ΑΝΤ1 για τα ελληνοτουρκικά και την επένδυση στην Αστυπάλαια

Euro 2020: Η Αγγλία νίκησε την Κροατία