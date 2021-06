Αθλητικά

Euro 2020: Η Αυστρία “καθάρισε” την Βόρεια Μακεδονία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι Αυστριακοί “πάτησαν γκάζι” και παρέσυραν την εθνική ομάδα της Βόρειας Μακεδονίας

Οι “χρυσές” αλλαγές του Φράνκο Φόντα, Μίκαελ Γκρέγκοριτς και Μάρκο Αρναούτοβιτς, έμελλαν να “σφραγίσουν” με τα γκολ που πέτυχαν στο 78΄ και 89΄ την αναμέτρηση της Αυστρίας με την Βόρεια Μακεδονία, για τον 3ο όμιλο του Euro 2020 που διεξήχθη στο Βουκουρέστι.

Η Αυστρία νίκησε 3-1 και μπήκε με το... δεξί στη διοργάνωση (τρίτη φορά που συμμετέχει σε τελική φάση), απέναντι στην “πρωτάρα” Βόρεια Μακεδονία, που είχε ισοφαρίσει προσωρινά με τον Πάντεφ στο 28ο λεπτό το προβάδισμα που είχαν πάρει οι Αυστριακοί με τον Λάινερ στο 18΄.

Ένα ματς που η Βόρεια Μακεδονία είχε στα μέτρα της και παρά την πίεση που δεχόταν δεν κινδύνευε ιδιαίτερα, εξελίχθηκε σε θρίαμβο για την Αυστρία, χάρις στην είσοδο στον αγωνιστικό χώρο με διαφορά ενός λεπτού, αρχικά του Γκρέγκοριτς και μετά του Αρναούτοβιτς.

Ο πρώτος, 20 λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο της Νασιονάλ Αρένα, έβαλε μπροστά την Αυστρία και ο δεύτερος, μισή ώρα αφού αντικατέστησε τον Κάλαϊτζιτς, “σφράγισε” το πρώτο “τρίποντο” για την ομάδα του στην πρώτη συνάντηση με την Βόρεια Μακεδονία σε τελική φάση ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Αυστρία (Φόντα): Μπάχμαν, Λάινερ (90΄+3 Μπαουμγκάρτλινγκερ), Ντράγκοβιτς (46΄ Λίνχαρτ), Χιντερέγκερ, Ούλμερ, Μπαουμγκάρτνερ (58΄ Γκρέγκοριτς) , Λάιμερ, Ξ. Σλάγκερ (90'+4 Ιλσάνκερ), Αλάμπα, Ζάμπιτσερ, Κάλαϊτζιτς (59΄ Αρναούτοβιτς).

Βόρεια Μακεδονία (Ανγκελόφσκι): Ντιμιτριέβσκι, Νικόλοφ (63΄ Μπεϊτουλάι), Στ. Ριστόβσκι, Ντ. Βελκόβσκι, Μούσλιου (86΄ Ριστόφσκι), Αλιόσκι, Μπάρντι (82΄ Τρικόφσκι), Αντέμι, Έλμας, Πάντεφ, Τραϊκόφσκι (63΄ Κοσταντίνοφ).

Ειδήσεις σήμερα:

Roland Garros - Τσιτσιπάς: “Λύγισε” στο 5ο σετ κόντρα στον Τζόκοβιτς

Φραγκογιάννης στον ΑΝΤ1 για τα ελληνοτουρκικά και την επένδυση στην Αστυπάλαια

ΑΝΤ1: Επαίσχυντο το διαφημιστικό σποτ του Συνεδρίου Γονιμότητας