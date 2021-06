Κόσμος

Ισραήλ: Ο Ναφτάλι Μπένετ ορκίστηκε Πρωθυπουργός

Εξασφάλισε ψήφο εμπιστοσύνης από το ισραηλινό κοινοβούλιο και διαδέχεται τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Το ισραηλινό κοινοβούλιο έδωσε απόψε ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση του νέου Πρωθυπουργού Ναφτάλι Μπένετ, ο οποίος διαδέχεται τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου που ήταν στην εξουσία επί 12 χρόνια.

Από τους 119 παρόντες βουλευτές (του 120μελούς Κοινοβουλίου) 60 ψήφισαν υπέρ του νέου συνασπισμού, στον οποίο μετέχουν η δεξιά, η αριστερά και στηρίζει επίσης αραβικό κόμμα. 59 βουλευτές, κυρίως του κόμματος Λικούντ του Νετανιάχου, της άκρας δεξιάς και υπερορθόδοξων κομμάτων, καταψήφισαν.

Οι Ισραηλινοί βουλευτές εξέλεξαν επίσης τον κεντρώο Μίκι Λεβί Πρόεδρο του Κοινοβουλίου πριν από την ψηφοφορία για τον νέο κυβερνητικό συνασπισμό.

Ο βουλευτής Λεβί, 69 ετών, του κεντρώου κόμματος Γες Ατίντ (Υπάρχει Μέλλον), εξελέγη με 67 ψήφους (από τις 120 στο κοινοβούλιο). Αντικαθιστά τον Γιαρίβ Λεβίν, βουλευτή του δεξιού κόμματος Λικούντ, του πρώην Πρωθυπουργού Νετανιάχου.

