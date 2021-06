Αθλητικά

Euro 2020: Η Ολλανδία “λαχτάρησε” με την Ουκρανία (βίντεο)

“Έσπασαν καρδιές” στο δεύτερο ημίχρονο, με την απρόσμενη εξέλιξη του σκορ.

Η επιστροφή της Ολλανδίας σε μεγάλη διοργάνωση, μετά το Μουντιάλ του 2014 (δεν έλαβε μέρος ούτε στο Euro 2016, ούτε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018), συνοδεύτηκε με νίκη επί της Ουκρανίας (3-2) στην πρεμιέρα των ομάδων στον 3ο όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, στο ομορφότερο μακράν ματς - έως τώρα - της διοργάνωσης.

Μπροστά σε περίπου 16.000 οπαδούς που βρέθηκαν στην “Γιόχαν Κρόιφ Αρένα”, στη συντριπτική τους πλειοψηφία φίλαθλοι των “οράνιε”, η ομάδα του Φρανκ Ντε Μπουρ ήταν ανώτερη σε όλους τους τομείς, έπαιξε κατά διαστήματα πολύ καλό ποδόσφαιρο και πήρε στο τέλος αυτό που δικαιούταν.

Η 8η νίκη στις τελευταίες 13 πρεμιέρες των Ολλανδών σε κορυφαία τουρνουά (Euro και Μουντιάλ) “σφραγίστηκε” ουσιαστικά με τα δύο γρήγορα γκολ που πέτυχαν στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους (52΄, 58΄).

Η Ουκρανία άντεξε ένα ημίχρονο κι αυτό χάρις στις εξαιρετικές επεμβάσεις του Μπούστσαν, αλλά και στην αστοχία των παικτών της Ολλανδίας. Τελικά, όμως, το συγκρότημα του Αντρέι Σεφτσένκο δεν απέφυγε την 6η σερί ήττα σε τελική φάση Euro, ισοφαρίζοντας το αρνητικό ρεκόρ που είχε μέχρι σήμερα η άλλοτε ενωμένη Γιουγκοσλαβία.

Στο πρώτο μέρος οι Ολλανδοί είχαν τον πλήρη έλεγχο του ματς και τις ευκαιρίες για να σκοράρουν, κάτι που δε συνέβη ελέω του Μπούστσαν. Ο γκολκίπερ της Ουκρανίας έκανε δύο σωτήριες επεμβάσεις σε σουτ των Βέργκχορστ και Βαϊνάλντουμ, ενώ στο 40΄ ο Ντάμφρις απέτυχε από εξαιρετικά πλεονεκτική θέση να σκοράρει με κεφαλιά.

Η ανωτερότητα των “οράνιε” καρποφόρησε στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου. Συγκεκριμένα στο 53΄ από λάθος έξοδο του Μπούστσαν και προσωρινή απόκρουση της μπάλας σε συρτή σέντρα του Ντεπάι, ο επερχόμενος Βαϊνάλντουμ με σουτ στην κίνηση “κάρφωσε” τη μπάλα στα δίχτυα (1-0).

Με το 23ο γκολ του αρχηγού των Ολλανδών ήρθε το 1-0, ενώ στο 58΄ ο Βέγκχορστ με σουτ από τη μικρή περιοχή κι ενώ είχε προηγηθεί ωραία προσπάθεια του Ντάμφρις από δεξιά, “έγραψε” το 2-0.

Μη έχοντας άλλη επιλογή, η Ουκρανία τα έπαιξε όλα για όλα και στο 75΄ με το πανέμορφο γκολ του Γιαρμολένκο έδωσαν νέο ενδιαφέρον στο ματς (2-1).

Τέσσερα λεπτά μετά οι φίλαθλοι των γηπεδούχων “πάγωσαν” για τα καλά με το γκολ της ισοφάρισης από τον Γιάρεμτσουκ με κεφαλιά, με τους “οράνιε” να μην μπορούν να πιστέψουν αυτό που συνέβαινε (2-2).

Την τελευταία λέξη, όμως, είχε ο κορυφαίος παίκτης της Ολλανδίας στο ματς, Ντένζελ Ντάμφρις, ο οποίος με κεφαλιά στο 85ο λεπτό διαμόρφωσε το τελικό 3-2.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Ολλανδία (Φρανκ ντε Μπουρ): Στεκέλενμπουργκ, Μπλιντ (64΄ Άκε), Ντε Φράι, Τιμπέρ (88΄ Φέλτμαν), Βαν Άανχολτ (64΄ Βάινταλ), Ντάμφρις, Ντε Ρουν, Βαϊνάλντουμ, Ντε Γιονγκ, Βέγκχορστ (88΄ Ντε Γιονγκ), Ντεπάι (90΄+2 Μάλεν).

Ουκρανία (Αντρέι Σεφτσένκο): Μπούστσαν, Ζαμπάρνι, Ματβιγιένκο, Μικολένκο, Καραβάεβ, Ζιντσένκο, Σίντορτσουκ, Μαλινόβσκι, Γιαρμολένκο, Ζούμπκοφ (13΄ Μάρλος, 64΄ Σαπαρένκο), Γιάρεμτσουκ.

