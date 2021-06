Αθλητικά

Το πρώτο μεγάλο ντέρμπι του Ευρωπαϊκού απόψε στο Μόναχο

Γαλλία-Γερμανία με περισσότερες από 500 στοιχηματικές επιλογές από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ.

Η πρώτη αγωνιστική των ομίλων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ολοκληρώνεται σήμερα. Τη σκυτάλη παίρνει ο 6ος όμιλος, ο πιο αμφίρροπος του τουρνουά, στον οποίο συμμετέχουν η Γαλλία, η Γερμανία, η Πορτογαλία και η Ουγγαρία.

Στο πρώτο ντέρμπι του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος θα αναμετρηθούν απόψε, στις 22:00, στο Μόναχο, η Γαλλία και η Γερμανία.

Το άλλο παιχνίδι του ομίλου, ανάμεσα στην Ουγγαρία και την Πορτογαλία, θα διεξαχθεί στη Βουδαπέστη και θα ξεκινήσει στις 19:00.

Το πρώτο γεγονός στον αγώνα και ο νικητής των κόρνερ

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει περισσότερες από 500 στοιχηματικές επιλογές για κάθε αγώνα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Ανάμεσα στις επιλογές που έχουν οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα είναι και οι ακόλουθες:

Παίκτης που θα σκοράρει το πρώτο γκολ

Παίκτης που θα σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα

Τελικό αποτέλεσμα & Goal/No Goal στον αγώνα

Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες ή Over 2,5

Καταλογισμός πέναλτι στον αγώνα

Συνολικές Κάρτες

Συνολικά Οφσάιντ

Παίκτης που θα δεχτεί την πρώτη κάρτα

Ομάδα που θα κάνει τα περισσότερα φάουλ στον αγώνα

Πρώτο γεγονός στον αγώνα

Πρώτη ομάδα που θα σκοράρει

Λεπτό επίτευξης του πρώτου γκολ

Οver/Under συνολικά κόρνερ

Νικητής Κόρνερ

Σκορ πολλαπλών επιλογών

Οι προωθητικές ενέργειες για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

Στα καταστήματα ΟΠΑΠ προσφέρονται, για όλους τους αγώνες της πρώτης φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, οι προωθητικές ενέργειες «Boost Νίκης», «Σκορ 3», «Επιστροφή Στοιχήματος» και σε επιλεγμένους αγώνες το «2-0 & Έληξε». Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για τις προωθητικές ενέργειες και για να μάθετε περισσότερα ρωτήστε τον πράκτορά σας.

Στο τριήμερο, από σήμερα έως την Πέμπτη, το «2-0 & Έληξε» ισχύει για τα παιχνίδια Ουγγαρία-Πορτογαλία (σήμερα, 19:00), Ιταλία-Ελβετία (αύριο, 22:00) και Ολλανδία-Αυστρία (Πέμπτη, 22:00).

Power Combo με ενισχυμένες αποδόσεις από το Πάμε Στοίχημα

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει και τα Power Combo, τα συνδυαστικά στοιχήματα με ενισχυμένες αποδόσεις.

Δύο από τα Power Combo, για τους σημερινούς αγώνες, είναι τα ακόλουθα:

Γαλλία-Γερμανία: Ο Βέρνερ να σκοράρει & ισοπαλία στο πρώτο ημίχρονο & πρώτη ομάδα που θα κερδίσει κόρνερ η Γερμανία.

Ο Βέρνερ να σκοράρει & ισοπαλία στο πρώτο ημίχρονο & πρώτη ομάδα που θα κερδίσει κόρνερ η Γερμανία. Ουγγαρία-Πορτογαλία: Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες & η Ουγγαρία να κερδίσει το τελευταίο κόρνερ & πρώτη ομάδα που θα σκοράρει η Πορτογαλία.