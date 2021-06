Πολιτισμός

Τζούλιαν Μουρ και Νάταλι Πόρτμαν μαζί σε δραματική ταινία

Την ταινία με τίτλο "May December" σκηνοθετεί οΤοντ Χέινς.

Η Νάταλι Πόρτμαν θα υποδυθεί ηθοποιό του Χόλιγουντ που ταξιδεύει στο Μέιν για να μελετήσει μια μητέρα, την οποία σκοπεύει να απεικονίσει στην οθόνη.

Η Τζούλιαν Μουρ θα πρωταγωνιστήσει ως η εν λόγω γυναίκα, η οποία πριν από 20 χρόνια ήταν στο επίκεντρο ενός σκανδάλου των ταμπλόιντ λόγω σχέσης με έναν άνδρα 23 χρόνια μικρότερό της.

Καθώς η Γκρέισι (Μουρ) και ο σύζυγός της Τζο προετοιμάζονται για την αποφοίτηση των δίδυμων θυγατέρων τους και η Ελίζαμπεθ (Πόρτμαν) μένει μαζί τους, η οικογενειακή δυναμική αρχίζει να καταρρέει υπό το βλέμμα του έξω κόσμου.

«Αυτό που με εντυπωσίασε τόσο πολύ στο εξαιρετικό σενάριο της Σέμι Μπερτς ήταν το πώς διαχειρίστηκε ένα δυνητικά εκρηκτικό θέμα με ένα είδος παρατηρητικότητας και υπομονής που επέτρεψε να εξερευνηθούν οι χαρακτήρες της ιστορίας με ασυνήθιστη λεπτότητα» δήλωσε ο Χέινς στο Variety.

Θα είναι η έκτη ταινία, για την οποία συνεργάζονται ο Τοντ Χέινς και η Τζούλια Μουρ. Το 2002 συνεργάστηκαν στο ψυχολογικό θρίλερ, Far From Heave, για το οποίο η Αμερικανίδα ηθοποιός έλαβε υποψηφιότητα για Όσκαρ και το 2017 στην ταινία μυστηρίου Wonderstruck.

