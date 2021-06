Αθλητικά

Λίβερπουλ - Άνφιλντ: Αύξηση της χωρητικότητας του γηπέδου

“Πράσινο φως” για την επέκταση της ιστορικής έδρας της Λίβερπουλ, που θα καταστεί το 3ο μεγαλύτερο γήπεδο στην Premier League.

Ο δήμος του Λίβερπουλ ενέκρινε το σχέδιο της ομώνυμης ομάδας για αύξηση της χωρητικότητας του Άνφιλντ κατά 7.000 θέσεις. Όταν ολοκληρωθεί η επέκταση, η ιστορική έδρα της Λίβερπουλ θα φτάσει σε χωρητικότητα 61.000 θεατών και θα καταστεί το τρίτο μεγαλύτερο γήπεδο της Premier League, μετά το Όλντ Τράφορντ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και το στάδιο της Τότεναμ.

Παράλληλα, η Λίβερπουλ εξασφάλισε άδεια διοργάνωσης ως έξι συναυλιών και μεγάλων εκδηλώσεων στο Άνφιλντ, μέσα σε διάστημα πενταετίας.

«Είναι ένα τεράστιο ορόσημο στο “ταξίδι” μας να φέρουμε περισσότερους φιλάθλους στο Άνφιλντ», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Λίβερπουλ, Άντι Χιουζ και συμπλήρωσε: «Σε μία πολύ απρόβλεπτη χρονιά, αναζητούμε σιγουριά, ώστε να προχωρήσουμε το σχέδιο. Υπάρχουν ακόμη κάποια βήματα που πρέπει να κάνουμε για να φτάσουμε εκεί».

