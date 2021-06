Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τρίτης

Σε ποιες περιοχές της χώρας και πόσοι φορείς του νέου ιού εντοπίστηκαν, το προηγούμενο 24ωρο. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Αρκετοί θάνατοι συμπολιτών μας προστέθηκαν την Τρίτη στη “μαύρη λίστα” των θυμάτων του κορονοϊού στην Ελλάδα, με τον συνολικό αριθμό τους να έχει ξεπεράσει τις 12.000.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Τρίτη 835 νέα κρούσματα.: Από το σύνολο των 835 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα το 1 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 1 εντοπίστηκε κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας

Στην Αττική εντοπίστηκαν 397 νέα κρούσματα και 68 στη Θεσσαλονίκη, 10 στην Αιτωλοακαρνανία, 21 στην Αχαΐα, 17 στην Βοιωτία, 18 στην Εύβοια και 10 στην Πιερία.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική Έκθεση του ΕΟΔΥ:

