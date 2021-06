Πολιτική

Τσίπρας για απολυμένους ΥΠΠΟ: Εκδικητική η συμπεριφορά της Μενδώνη

Ο Αλ. Τσίπρας έκανε λόγο για μια υπόθεση που έχει «αμαρτωλό παρελθόν», τονίζοντας ότι από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θέλησε να υπάρξει «κάθαρση».

Για επιλεκτικές διώξεις και απολύσεις όσων αποκάλυψαν τα σκάνδαλα στο ταμείο Αλληλοβοήθειας του υπουργείου Πολιτισμού κατηγόρησε ευθέως την Υπουργό Πολιτισμού, κ. Μενδώνη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας σε συνάντηση που είχε με τους απολυμένους εργαζόμενους του βρεφονηπιακού σταθμού και του Ταμείου Αλληλοβοήθειας υπ. Πολιτισμού.

"Θέλω να εκφράσω την συμπαράστασή μου σε εσάς και στον αγώνα που δώσατε και θα δώσουμε όλοι μαζί και ταυτόχρονα να εκφράσω τον αποτροπιασμό μου σε μια εκδικητική λογική που δείχνει ότι μάλλον κάποιοι έχουν πολλούς σκελετούς στις ντουλάπες τους για να αντιδρούν με αυτό τον τρόπο" υπογράμμισε ο Αλέξης Τσίπρας.

Όπως εξήγησε χαρακτηριστικά "μιλάμε για μια υπόθεση που έχει αμαρτωλό παρελθόν και γνωρίζω ότι από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε, η δική μας η πρόθεση ήταν να υπάρξει κάθαρση για το Ταμείο Αλληλοβοήθειας του υπ. Πολιτισμού. Αυτό που δεν μπορούσα να φανταστώ ποτέ, είναι ότι η σημερινή υπουργός θα λειτουργούσε εκδικητικά απέναντι σε υπαλλήλους οι οποίοι συνέβαλαν στο να υπάρξει κάθαρση και γι αυτό σήμερα διώκονται".

Παράλληλα, έκανε λόγο για "μείζον πολιτικό ζήτημα" με αφορμή τη συζήτηση στη Βουλή του νομοσχεδίου για τις εργασιακές σχέσεις.

"Πριν από μια βδομάδα συναντήθηκα με την ΑΔΕΔΥ και μου εξήγησαν ότι είναι πρώτοι στον αγώνα γιατί πιστεύουν ότι κάθε αλλαγή που δυσχεραίνει τις εργασιακές σχέσεις δεν κάνει διακρίσεις σε εργαζόμενους του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα αλλά τουλάχιστον εμείς έχουμε διασφαλίσει ότι δεν έχουμε απολύσεις. Εδώ βλέπουμε ότι έχουμε απολύσεις και μάλιστα εκδικητικές" τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας.

"Σταματήσαμε το μαύρο χρήμα στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας"

Αναφερόμενος στο σκάνδαλο του Ταμείου Αλληλοβοήθειας ο Αλέξης Τσίπρας επεσήμανε ότι ήταν όχι μόνο μια αμαρτωλή υπόθεση αλλά ότι κάποιοι διαχειρίστηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια δημόσιο χρήμα κι αυτό έπρεπε "κάποια στιγμή να σταματήσει και το σταματήσαμε".

"Υπήρξε η μέριμνα βεβαίως, ώστε το κοινωνικό έργο να συνεχιστεί σε ότι αφορά την στήριξη των αναγκαίων κοινωνικών παροχών στους εργαζόμενους, αλλά σταμάτησε να ρέει μαύρο χρήμα σε ένα καθεστώς που είχε στηθεί τα προηγούμενα χρόνια" πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ -Προοδευτική Συμμαχία.

Εξήγησε επιπλέον ότι όσο περισσότερο βγαίνει στην δημοσιότητα αυτή η απαράδεκτη στάση και συμπεριφορά της σημερινής ηγεσίας του υπουργείου, τόσο περισσότερο θα διευρύνεται και το κύμα συμπαράστασης και αλληλεγγύης από όλους τους εργαζόμενους και τους πολίτες στο πλευρό σας και ξεκαθάρισε ότι η δική του δέσμευση είναι ότι "θα εφαρμοστεί ο νόμος που έχουμε ψηφίσει για την εξυγίανση του Ταμείου, ταυτόχρονα με την διατήρηση και την μεταφορά των εργαζομένων σε άλλες υπηρεσίες του υπουργείου για να μην χάσει κανείς την δουλειά του και ταυτόχρονα να έχουμε και κάθαρση και αξιοποίηση των χρημάτων για πραγματικά σκοπούς κοινωνικής ανταποδοτικότητας και στήριξης των εργαζομένων του υπουργείου".

"Πολιτικές διώξεις" καταγγέλλουν οι απολυμένοι εργαζόμενοι

Εκ μέρους των απολυμένων εργαζόμενων βρεφονηπιακού σταθμού και Ταμείου Αλληλοβοήθειας υπ. Πολιτισμού η κα Κατερίνα Αθανασοπούλου μίλησε για ξεκάθαρες πολιτικές διώξεις και κατήγγειλε ότι είναι οι μοναδικοί εργαζόμενοι που εν μέσω πανδημίας από τον προηγούμενο Σεπτέμβριο είναι χωρίς δουλειά, απλήρωτοι και χωρίς ασφάλιση.

"Η υπουργός αρνείται πεισματικά να εφαρμόσει τον νόμο. Κανείς μας δεν μπορεί να εξηγήσει πως γίνεται αυτό σε ένα φορέα που χρηματοδοτείται 100% από το υπουργείο Πολιτισμού" τόνισε, προσθέτοντας πως "είμαστε οι μόνοι εργαζόμενοι που βρεθήκαμε από τον Σεπτέμβρη σε αναστολή εργασίας χωρίς αμοιβή, που δεν συνέβη εν μέσω πανδημίας σε κανέναν άλλο εργαζόμενο. Και μετά από 10 μήνες σε αναστολή χωρίς αμοιβή και ασφάλιση βρεθήκαμε εκτός εργασίας".

"Δουλεύουμε 25 χρόνια και μείναμε ξαφνικά χωρίς εργασία . Το σχέδιο αυτό υποβλήθηκε σε εμάς από έναν υπάλληλο του υπουργείου, τον εκκαθαριστή του ταμείου και καθ’ υπόδειξη της υπουργού να προβεί στις απολύσεις μας κι ενώ είναι σε ισχύ ο νόμος, που όπως είπατε κι εσείς εξυγίανε τον φορέα και περνούσε το προσωπικό εργαζόμενους στο υπουργείο πολιτισμού" κατέληξε η εκπρόσωπος των εργαζομένων που απολύονται.

