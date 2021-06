Κόσμος

Σαουδική Αραβία: Εκτελέστηκε άνδρας για αδικήματα που διέπραξε όταν ήταν ανήλικος

Οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας εκτέλεσαν έναν άνδρα για αδικήματα που διέπραξε όταν ήταν ακόμη κάτω των 18 ετών, όπως υποστηρίζουν οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μολονότι το βασίλειο επιμένει ότι έχει καταργήσει τη θανατική ποινή για πολλά εγκλήματα που διαπράττονται από ανήλικους.

Ο Μουστάφα Χάσεμ αλ Ντάρουις συνελήφθη τον Μάιο του 2015 και κατηγορήθηκε για αδικήματα σχετικά με τη συμμετοχή του σε κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας. Πολλά από αυτά φερόταν να έχει διαπράξει όταν ήταν 17 ετών. Εκτελέστηκε σήμερα στο Νταμάμ, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών.

Οι σαουδαραβικές αρχές ανακοίνωσαν τον Μάρτιο του 2020 ότι θα σταματήσουν να επιβάλουν τη θανατική ποινή σε ανθρώπους που διέπραξαν αδικήματα όταν ήταν ανήλικοι. Αντί για αυτό, θα καταδικάζονται σε κάθειρξη έως και 10 ετών σε φυλακή ανηλίκων και η απόφαση θα έχει αναδρομική ισχύ. Ωστόσο, αυτό το βασιλικό διάταγμα ουδέποτε μεταδόθηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ούτε δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της κυβέρνησης, όπως είναι η συνήθης πρακτική. Η κρατική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είπε τον Φεβρουάριο στο πρακτορείο Reuters ότι η απαγόρευση ισχύει μόνο για μια κατηγορία αδικημάτων που στον ισλαμικό νόμο αποκαλούνται «ταζίρ».

Ο Ντάρουις καταδικάστηκε σε θάνατο για τέτοια αδικήματα «ταζίρ». Στο κατηγορητήριο, ένα αντίγραφο του οποίου περιήλθε στην κατοχή του Reuters, φέρεται ότι «συμμετείχε σε ένοπλη εξέγερση», «επιδίωξε να διαταράξει την ασφάλεια μέσω ταραχών» και «έσπειρε τη διχόνοια», μεταξύ άλλων.

Στις αποδείξεις περιλαμβάνονταν μια φωτογραφία που θεωρήθηκε «προσβλητική για τις δυνάμεις ασφαλείας» και μια υπογεγραμμένη ομολογία του ότι συμμετείχε σε περισσότερες από δέκα «ταραχές» το 2011 και το 2012. Όμως τα έγγραφα δεν διευκρινίζουν ποιους μήνες διαπράχθηκαν τα αδικήματα και οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα υποστηρίζουν ότι ο Ντάρουις ήταν 17 ετών την εποχή που φέρεται να διέπραξε πολλά από αυτά. Η υπόθεσή του θα έπρεπε επομένως να αναθεωρηθεί, με βάση το νέο νόμο.

Η οργάνωση Reprieve που μάχεται για την κατάργηση της θανατικής ποινής και η Διεθνής Αμνηστία ανέφεραν ότι στο δικαστήριο ανακάλεσε την ομολογία του, λέγοντας ότι αυτή αποσπάστηκε με βασανιστήρια.

Σύμφωνα με τη Reprieve, η οικογένεια του Ντάρουις δεν είχε ενημερωθεί για την επικείμενη εκτέλεση και το πληροφορήθηκε από τις ειδήσεις στο διαδίκτυο.

«Πώς μπορούν να εκτελούν ένα αγόρι για μια φωτογραφία στο τηλέφωνό του; Μετά τη σύλληψή του βιώνουμε μόνο πόνο. Είναι αβίωτη η ζωή για όλη την οικογένεια», ανέφεραν σε μια ανακοίνωσή τους οι συγγενείς του.

