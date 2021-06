Κοινωνία

Απεργία 16 Ιουνίου: Παράνομη και καταχρηστική έως τις 10 το πρωί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αποφάσισε το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών.

Παράνομη κρίθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο η αυριανή απεργιακή κινητοποίηση σε ότι αφορά τους εκπαιδευτικούς και τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, μέχρι τις 10 το πρωί.

Nωρίτερα, παράνομη και καταχρηστική κρίθηκε η απεργία των ναυτεργατών, οι ίδιοι όμως επιμένουν και καλούν σε περιφρούρηση των πλοίων. «Να μην λείψει κανείς από την περιφρούρηση της αυριανής απεργίας, όλοι στους καταπέλτες των πλοίων» αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωσή τους τα 12 ναυτεργατικά σωματεία της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας.

Κεραμέως: Χαίρομαι πολύ που οι εξετάσεις των παιδιών μας θα πραγματοποιηθούν χωρίς εμπόδια

«Το Δικαστήριο έκανε δεκτή την αγωγή μας, έκρινε παράνομη την αυριανή απεργία στο βαθμό που θα επηρέαζε τις Πανελλαδικές. Χαίρομαι πολύ που οι εξετάσεις των παιδιών μας θα πραγματοποιηθούν χωρίς εμπόδια. Θα συνεχίσουν απρόσκοπτα την προσπάθειά τους για το μέλλον που ονειρεύονται», έγραψε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως στον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter λίγο μετά την ανακοίνωση της απόφασης.

Το Δικαστήριο έκανε δεκτή την αγωγή μας, έκρινε παράνομη την αυριανή απεργία στο βαθμό που θα επηρέαζε τις Πανελλαδικές. Χαίρομαι πολύ που οι εξετάσεις των παιδιών μας θα πραγματοποιηθούν χωρίς εμπόδια. Θα συνεχίσουν απρόσκοπτα την προσπάθειά τους για το μέλλον που ονειρεύονται.

— Niki Kerameus (@nkerameus) June 15, 2021

Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Τα μέσα σταθερής τροχιάς, Μετρό (γραμμές 1,2&3) και Τραμ, θα λειτουργήσουν από την έναρξη της κυκλοφορίας έως τις 10 το πρωί της Τετάρτης.

-Λεωφορεία και τρόλεϊ θα πραγματοποιήσουν στάση εργασίας μεταξύ 13:00 - 17:00. Τα τελευταία δρομολόγια αναμένεται να αναχωρήσουν από τις 12:00, ενώ η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται γύρω στις 18:00 ή και αργότερα.

-Οι συρμοί του Προαστιακού Σιδηροδρόμου αλλά και οι αμαξοστοιχίες της ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα παραμείνουν ακινητοποιημένες από τις 12:00 έως τις 16:00 το απόγευμα της Τετάρτης. Στο διάστημα αυτό δε θα εκτελούνται δρομολόγια, ενώ από την κινητοποίηση ενδέχεται να επηρεαστούν και προηγούμενα ή επόμενα δρομολόγια.

Χωρίς λεωφορεία του ΟΑΣΘ θα μείνει αύριο η Θεσσαλονίκη από 13:00 έως 17:00 λόγω της συμμετοχής στην απεργία.

Ειδήσεις σήμερα:

Στέφανος Τσιτσιπάς: Το στεφάνι με τη συγκινητική αφιέρωση στη γιαγιά του (βίντεο)

Φωτιά στην Εύβοια

Euro 2020: Ακτιβιστής της Greenpeace προσγειώθηκε… άτσαλα στο γήπεδο (βίντεο)