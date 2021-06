Πολιτική

Απεργία - Κουτσούμπας για εργασιακό νομοσχέδιο: έκτρωμα του “Χατζηθάφτη”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το «παρών» στη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο έδωσε και ο γ.γ. της κεντρικής επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Παρά τις απειλές, τα ψέματα, τις συκοφαντίες, την καταστολή οι εργαζόμενοι, το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα βγαίνουν πιο δυνατοί από αυτή τη μάχη», δήλωσε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στην απεργιακή συγκέντρωση Συνδικάτων Εργατικών Κέντρων και Ομοσπονδιών στο Σύνταγμα, ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο.

Ο κ. Κουτσούμπας προσέθεσε και το εξής: «Η πλειοψηφία του λαού μας σήμερα, πολύ περισσότεροι εργαζόμενοι αύριο, θα αφήσουν στα χαρτιά αυτό το νομοσχέδιο - έκτρωμα του "Χατζηθάφτη". Θα το πετάξουν στα σκουπίδια».

Ειδήσεις σήμερα:

Windows 11: πότε θα αντικαταστήσουν τα Windows 10

Κρήτη: Φούρναρης έδωσε δουλειά στο παιδί που πήγε να τον κλέψει

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: υπερβολές και λάθη “φέρνουν” Σελήνη, Δίας και Ερμής