Επέμβαση καταρράκτη: μύθοι και πραγματικότητα

Γράφει ο Μιχαήλ Χριστοδουλίδης, Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Επιστημονικός Υπεύθυνος Οφθαλμολογικού Τμήματος Προληπτικού Ελέγχου ΥΓΕΙΑ.

Ο καταρράκτης είναι η συχνότερη αιτία μείωσης της όρασης μετά την ηλικία των 40 ετών και η συχνότερη αιτία τύφλωσης παγκοσμίως. Σύμφωνα με την Αμερικανική Ακαδημία Οφθαλμολογίας (ΑΑΟ- American Academy of Ophthalmology), περισσότεροι από 24,4 εκατομμύρια Αμερικανοί ηλικίας 40 ετών και άνω έχουν καταρράκτη. Μέχρι το 2050 ο αριθμός αυτός αναμένεται να διπλασιαστεί (γύρω στα 50 εκατομμύρια).

Μύθος: Ο καταρράκτης παρουσιάζεται μόνο στους ηλικιωμένους.

Πραγματικότητα: Ο καταρράκτης μπορεί να παρουσιαστεί σε οποιαδήποτε ηλικία. Μπορεί να παρουσιαστεί κατά τη γέννηση ή να προκληθεί από λήψη κορτιζόνης, τραυματισμό, σακχαρώδη διαβήτη ή φλεγμονή του οφθαλμού.

Μύθος: Ο καταρράκτης μπορεί να αποφευχθεί ή να θεραπευτεί με φάρμακα, ειδική δίαιτα, με κολλύρια, με εξάσκηση των οφθαλμών ή με yoga!

Πραγματικότητα: Δεν υπάρχει φαρμακευτική ή άλλη μη επεμβατική θεραπεία για τον καταρράκτη. Η μόνη αποτελεσματική θεραπεία είναι η αφαίρεση του καταρράκτη με τη μέθοδο της φακοθρυψίας και η ένθεση ειδικού ενδοφακού (I0L).

Μύθος: H επέμβαση καταρράκτη πρέπει να καθυστερείται και να γίνεται μόνο όταν ο καταρράκτης ωριμάσει.

Πραγματικότητα: Ο ιδανικότερος χρόνος για την επέμβαση είναι όταν αρχίσετε να έχετε προβλήματα στην όρασή σας. Δεν υπάρχει λόγος να καθυστερείτε την επέμβαση του καταρράκτη γιατί ένας «σκληρός» καταρράκτης είναι πιο δύσκολο να χειρουργηθεί από ένα πιο «μαλακό» καταρράκτη. Είναι πιο ασφαλές η επέμβαση να γίνεται όχι σε ώριμους/ υπερώριμους καταρράκτες αλλά σε πιο «μαλακούς» σε υφή καταρράκτες.

Μύθος: Ο καταρράκτης μπορεί να αφαιρεθεί με λέιζερ, χωρίς την παρουσία τομών στον οφθαλμό.

Πραγματικότητα: Δεν υπάρχει επέμβαση καταρράκτη που να γίνεται χωρίς τομή. Ο καταρράκτης είναι ο θολός φακός του οφθαλμού, ο οποίος αφαιρείται με τεμαχισμό αυτού με υπέρηχους μέσα από τομή 2,2mm.

Μύθος: H επέμβαση καταρράκτη είναι επίπονη και ο χρόνος ανάρρωσης μεγάλος.

Πραγματικότητα: Η επέμβαση καταρράκτη διαρκεί περίπου 15 λεπτά, γίνεται συνήθως με τοπική αναισθησία με σταγόνες και είναι ανώδυνη. Οι ασθενείς επιστρέφουν στις καθημερινές τους δραστηριότητες από την επόμενη ημέρα με ορισμένα μέτρα προφύλαξης.

Μύθος: Ο καταρράκτης επανέρχεται μετά από καιρό.

Πραγματικότητα: Ο καταρράκτης ποτέ δεν επανέρχεται μετά την επέμβαση. Μήνες ή χρόνια αργότερα μπορεί να θολώσει η μεμβράνη πίσω από τον ενδοφακό (οπίσθιο περιφάκιο). Αυτό διορθώνεται γρήγορα και ανώδυνα σε εξωτερικό ιατρείο με ειδικό λέιζερ. Η επέμβαση αυτή ονομάζεται YAG LASER KΑΨΟΥΛΟΤΟΜΗ και διαρκεί λίγα μόλις λεπτά.

Μύθος: Η θολή όραση είναι το μόνο σύμπτωμα του καταρράκτη.

Πραγματικότητα: Η θολή όραση είναι το πιο συχνό σύμπτωμα όμως ο ασθενής αναφέρει επίσης ευαισθησία στο φως έξω και μέσα στο σπίτι, συχνή αλλαγή των βαθμών στα γυαλιά ή στους φακούς επαφής, διπλωπία, αλλαγή στην ένταση αντίληψης των χρωμάτων και αυξημένη δυσκολία στη νυχτερινή όραση.

Μύθος: Η επέμβαση καταρράκτη είναι επικίνδυνη για τους πολύ μεγάλους σε ηλικία.

Πραγματικότητα: Η μεγάλη τεχνολογική εξέλιξη και εμπειρία έχει τοποθετήσει την επέμβαση καταρράκτη μεταξύ των πιο ασφαλών ιατρικών πράξεων παγκοσμίως με ποσοστό επιτυχίας 95-98%. Οι ασθενείς λαμβάνουν καθόλου ως ελάχιστο αναισθητικό, πράγμα το οποίο επιτρέπει εύκολα να επέμβουμε και σε ηλικίες 80 και 90 ετών. Επίσης η ανάρρωση είναι γρήγορη και τις περισσότερες φορές τα αποτελέσματα θεαματικά!

Το ΥΓΕΙΑ διαθέτει τεχνολογία αιχμής και υπερσύγχρονο εξοπλισμό, τα οποία σε συνδυασμό με τη χειρουργική εμπειρία των οφθαλμιάτρων του, προσφέρουν ασφαλείς και σύγχρονες χειρουργικές λύσεις στην επέμβαση καταρράκτη.

