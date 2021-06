Αθλητικά

Euro 2020: ένα γκολ κάθε 39 λεπτά στην πρώτη αγωνιστική των ομίλων

Ποιος παίκτης «έγραψε» τα περισσότερα χιλιόμετρα και ποιος ανέπτυξε τη μεγαλύτερη ταχύτητα.

Συνολικά 28 γκολ σημειώθηκαν στις 12 αναμετρήσεις της πρώτης αγωνιστικής του EURO 2020 (από τις συνολικά 51 του τουρνουά), η οποία ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ.

Αυτό σημαίνει ένα γκολ κάθε 39 λεπτά ή 2,34 γκολ ανά παιχνίδι, με τα περισσότερα (8) να σημειώνονται στα χρονικά διαστήματα 46΄-60΄ και 76΄-90΄.

Τις καλύτερες επιθέσεις (από 3 γκολ) έχουν Ολλανδία, Αυστρία, Ιταλία, Βέλγιο, Πορτογαλία, τη μεγαλύτερη κατοχή μπάλας (75%) η Ισπανία, τη μεγαλύτερη ακρίβεια σε πάσες (90%) Ολλανδία και Βέλγιο, τις περισσότερες προσπάθειες για γκολ (24) η Ιταλία, τα πιο πολλά τάκλιν (22) η Ουγγαρία, όπως και τις πιο πολλές (57) ανακτημένες μπάλες.

Εννέα είναι οι ομάδες που κράτησαν ανέπαφη την εστία τους: Φινλανδία, Τσεχία, Σουηδία, Πορτογαλία, Γαλλία, Αγγλία, Βέλγιο, Ιταλία, Ισπανία.

Από 2 γκολ έχουν Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία), Πάτρικ Σικ (Τσεχία) και Ρομέλου Λουκάκου (Βέλγιο), πρώτος σε ασίστ (2) είναι ο Ράφα Σίλβα (Πορτογαλία), τη μέγιστη ταχύτητα (33,8 χλμ ανά ώρα) σημείωσε ο Λεονάρντο Σπινατσόλα (Ιταλία) και τα περισσότερα χιλιόμετρα (12,5) «έγραψε» ο Αλεξάντρ Γκολόβιν (Ρωσία).

Τα περισσότερα σουτ στην εστία (5) έχει ο Πάτρικ Σικ (Τσεχία), τη μεγαλύτερη ακρίβεια σε πάσες (100%) ο Ουνάι Σιμόν (Ισπανία), τις περισσότερες ανακτήσεις μπάλας (13) ο Στεφάν ντε Φράι (Ολλανδία), τα πιο πολλά τάκλιν (5) οι Μπερνάρντο Σίλβα (Πορτογαλία), Κέβιν Μπαμπού (Ελβετία) και Εντρε Μπότκα (Ουγγαρία) και τις περισσότερες αποκρούσεις (6) οι Ουγκουρτσάν Τσακίρ (Τουρκία), Τόμας Βάτσλικ (Τσεχία) και Λούκας Χραντέτσκι (Φινλανδία).

