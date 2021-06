Αθλητικά

NBA - Play Off: Χοκς και Κλίπερς έκαναν το break

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σπουδαία εμφάνιση από τους Κλίπερς, που κατάφεραν να νικήσουν τη Γιούτα στο Σολτ Λέικ. Νίκη για τους Χοκς με τεράστια ανατροπή.

Σπουδαία εμφάνιση από τους Κλίπερς, που κατάφεραν να νικήσουν τη Γιούτα στο Σολτ Λέικ με 119-111 και να πάρουν προβάδισμα με 3-2 στη σειρά των ημιτελικών της Δύσης. Η ομάδα του Λος Άντζελες θα έχει την ευκαιρία για πρόκριση στο 6ο ματς, που θα διεξαχθεί τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Staples Center.

Κορυφαίος των νικητών, που αγωνίστηκαν χωρίς τον τραυματία Καγουάι Λέοναρντ, ήταν ο Πολ Τζορτζ που σημείωσε 37 πόντους (9/13 δίποντα, 3/9 τρίποντα, 10/11 βολές) ενώ είχε και 16 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 μπλοκ σε 40 λεπτά συμμετοχής. Μάλιστα ο Τζορτζ έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της ομάδας με τουλάχιστον 35 πόντους, 15 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε αγώνα για τα playoffs του ΝΒΑ. Άξιοι συμπαραστάτες του οι Μάρκους Μόρις και Ρέτζι Τζάκσον με 25 και 22 πόντους αντίστοιχα.

Για τους γηπεδούχους, με τους οποίους δεν έπαιξε για πέμπτο σερί παιχνίδι ο Μάικ Κόνλεϊ, ο Μπόγιαν Μπογκντάνοβιτς είχε 32 πόντους (9/17 τρίποντα), ο Ντόνοβαν Μίτσελ είχε 21 πόντους (αλλά με 6/19 σουτ) ενώ 17 πόντους και 10 ριμπάουντ είχε ο Ρούντι Γκομπέρ.

Στη Φιλαδέλφια οι Χοκς βρέθηκαν να χάνουν ακόμη και με 26 πόντους, αλλά με αντεπίθεση διαρκείας στο δεύτερο ημίχρονο κατάφεραν να πάρουν τη νίκη με 109-106. Έτσι τα «γεράκια» πήραν προβάδισμα με 3-2 στη σειρά των ημιτελικών της Ανατολής με το επόμενο ματς να διεξάγεται στην Ατλάντα τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν για ακόμη ένα ματς ο Τρέι Γιανγκ, που σημείωσε 39 πόντους (8/17 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 17/19 βολές) ενώ είχε 7 ασίστ και 3 κλεψίματα σε 40 λεπτά συμμετοχής. Από εκεί και πέρα ο Τζον Κόλινς είχε 19 πόντους και 11 ριμπάουντ ενώ 16 και 15 πόντους είχαν οι Ντανίλο Γκαλινάρι και Λου Γουίλιαμς αντίστοιχα.

Για τους Σίξερς ο Τζοέλ Εμπίιντ είχε 37 πόντους (10/16 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 11/13 βολές), 13 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα και 4 μπλοκ ενώ 36 πόντους (6/7 δίποντα, 7/12 τρίποντα, 3/4 βολές) πρόσθεσε ο Σεθ Κάρι.

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο Γιώργος Μαυραειδής

Ανατροπή νταλίκας στην Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας

Έγκλημα στην Κατερίνη: ο πατέρας του θύματος στον ΑΝΤ1 (βίντεο)