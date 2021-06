Αθλητικά

Ευρωμπάσκετ - Εθνική γυναικών: ήττα στην πρεμιέρα με Μαυροβούνιο

Οι Ελληνίδες διεθνείς δεν τα κατάφεραν απέναντι στην ισχυρή ομάδα του Μαυροβουνίου παρά τους 40 πόντους που πέτυχαν Φασούλα και Νικολοπούλου.







Η εθνική ηττήθηκε στην πρεμιέρα του Ευρωμπάσκετ γυναικών 2021 με 70-55, από το ισχυρό Μαυροβούνιο, για τον Β΄ όμιλο, στη Βαλένθια. Παρά τους 21 πόντους της Μιρέλλας Φασούλα και τους 19 της Αγγελικής Νικολοπούλου, η εθνική μπήκε με το... αριστερό στον δύσκολο όμιλο που έχει κληρωθεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Αύριο, Παρασκευή (18/6) στις 13:00, η εθνική θα αντιμετωπίσει τη Σερβία.

Οι Ελληνίδες διεθνείς κυνηγούσαν στο σκορ στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, ενώ στην 4η περίοδο σημείωσαν μόλις 8 πόντους (13-8 το επιμέρους). Το Μαυροβούνιο κυριάρχησε στη ρακέτα, έχοντας 42 ριμπάουντ έναντι 26 της «γαλανόλευκης», ενώ πέτυχε και 7/22 τρίποντα έναντι 1/11 των αθλητριών του Βασίλη Μασλαρινού.

Κορυφαίες από το Μαυροβούνιο αναδείχτηκαν οι Μιλίτσα Γιοβάνοβιτς (19π., 8ρ.) και Γιοβάνα Πάσιτς (16π.,6ρ., 3ασ.).

Τα δεκάλεπτα: 24-16, 44-29, 57-47, 70-55

Οι συνθέσεις

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ (Γελένα Σκέροβιτς): Ζίβκοβιτς 2, Ράκοβιτς, Μούγιοβιτς 12, Γιάκσιτς, Κοβάτσεβιτς 4, Ντούμπλιεβιτς 7, Πάσιτς 16 (3), Αλέκσιτς, Γιοβάνοβιτς 19 (4), Γκάτλινγκ 10

ΕΛΛΑΔΑ (Βασίλης Μασλαρινός): Φασούλα 21, Παυλοπούλου 2, Σωτηρίου 4, Σπανού 6, Τσινέκε, Αλεξανδρή 1, Μποσγανά, Νικολοπούλου 19, Σταμπολάμπρου 2

