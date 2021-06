Κοινωνία

Γλυκά Νερά - Κατερινόπουλος: Ήταν προσχεδιασμένη η δολοφονία της Καρολάιν

"Άλλα έλεγαν τα μάτια του και άλλα το στόμα του" υποστήριξε ο ταξίαρχος Ε.Α. της ΕΛΑΣ, Επίτιμος Πρόεδρος Αξιωματικών της Αστυνομίας.

Για την τροπή που πήρε η υπόθεση δολοφονίας της 20χρονης Καρολάιν στα Γλυκά Νερά, μετά την ομολογία του συζύγου της ότι την σκότωσε μετά από καβγά, μίλησε στον ΑΝΤ1 ο ταξίαρχος Ε.Α. της ΕΛΑΣ, Επίτιμος Πρόεδρος Αξιωματικών Αστυνομίας, Θανάσης Κατερινόπουλος.

Όπως είπε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα", το έγκλημα ήταν προσχεδιασμένο, δεν ήταν της τελευταίας στιγμής. "Δεν ήταν ένας καβγάς που πάνω εκεί την σκότωσε" πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι το "κουβάρι" της υπόθεσης ξετυλίχθηκε όταν βγήκε στη δημοσιότητα ότι παρακολουθούσαν και οι δύο ψυχολόγο.

Παράλληλα, τόνισε ότι τον "πρόδωσε" η γλώσσα του σώματος. "Τα μάτια του έλεγαν άλλα από αυτά που έλεγε ο ίδιος. Ήταν θέμα χρόνου να ηρεμήσει η ψυχή της Καρολάιν αλλά και η μητέρα της που ζητούσε απαντήσεις" τόνισε.

Ο κ. Κατερινόπουλος χαρακτήρισε μάλιστα τον 33χρονο πιλότο "καλό ηθοποιό" που όπως στις παλιές ελληνικές ταινίες, επικαλείται το καλό του παιδιού του.