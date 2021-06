Κόσμος

Κιμ Γιονγκ Ουν: Είμαστε έτοιμοι για διάλογο και σύγκρουση με τις ΗΠΑ

Η δήλωση του ηγέτη της Βόρειας Κορέας σε ομιλία για τη στρατηγική της χώρας του ενάντια στις ΗΠΑ.

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, ο Κιμ Γιονγκ Ουν, εκτίμησε ότι η χώρα του είναι υποχρεωμένη να προετοιμαστεί τόσο «για διάλογο», όσο και «για σύγκρουση» με τις ΗΠΑ επί προεδρίας του Τζο Μπάιντεν, μετέδωσε σήμερα το επίσημο βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Ο αρχηγός του κράτους «υπογράμμισε την ανάγκη να προετοιμαστούμε τόσο για τον διάλογο όσο και για τη σύγκρουση, ιδίως να είμαστε απόλυτα προετοιμασμένοι για τη σύγκρουση», στη διάρκεια ομιλίας του για τη στρατηγική έναντι της Ουάσινγκτον σε συνεδρίαση της ολομέλειας της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, σύμφωνα με το KCNA.

