Euro 2020: Η Σουηδία νίκησε την Σλοβακία (βίντεο)

Υποθήκη πρόκρισης έβαλε η ... διπρόσωπη εθνικη Σουηδίας

Η Σουηδία, με πρωταγωνιστή τον Ισακ και σκόρερ (77’) τον Φόρσμπεγκ από το σημείο του πέναλτι, νίκησε (1-0) τη Σλοβακία στην Αγία Πετρούπολη (5ος όμιλος/2η αγωνιστική), μπροστά σε 30.500 θεατές, φτάνοντας τους τέσσερις βαθμούς και εξασφαλίζοντας ουσιαστικά -έστω και ανάμεσα στις τέσσερις καλύτερες τρίτες- την πρόκριση στους «16».

Καλύτεροι και με περισσότερες ευκαιρίες οι Σουηδοί, θα αντιμετωπίσουν την Πολωνία (23/6), επίσης στην Αγία Πετρούπολη την 3η και τελευταία αγωνιστική, οι Σλοβάκοι που «χάθηκαν» στο δεύτερο ημίχρονο θα επισκεφτούν (23/6) τη Σεβίλη για να αντιμετωπίσουν την Ισπανία, στην δική τους προσπάθεια να βρεθούν ανάμεσα στις 16 καλύτερες ομάδες του Euro 2020.

«Φλύαρο» και… άχρωμο α΄ημίχρονο

Το παιχνίδι από το ξεκίνημα υπήρξε πολύ κλειστό και φουλ τακτική. Η κατοχή της μπάλας ήταν μοιρασμένη με τους δύο αντιπάλους να ψάχνουν την στιγμή τους, χωρίς όμως ευκαιρίες για γκολ μπροστά από τις δύο εστίες.

Η Σουηδία μέχρι το 30΄ήταν πιο επιθετική, ωστόσο οι Μπεργκ και Ίσακ ήταν εγκλωβισμένοι στα αμυντικά…δίχτυα των Σλοβάκων που δεν απειλήθηκαν σε καμία περίπτωση.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο η Σλοβακία απέκτησαν την υπεροχή χωρίς όμως να…φλερτάρουν με το γκολ.

«Έσπασε» η μονοτονιία στο β' ημίχρονο

Τη μονοτονία «έσπασε» η τεράστια – διπλή - ευκαιρία των Σουηδών σε διάστημα δύο λεπτών (59΄- 60΄).

Αρχικά καρφωτή κεφαλιά του Αουγκούστινσον απέκρουσε εντυπωσιακά σε κόρνερ ο Ντουμπράβκα και στο…καπάκι κεφαλιά του Ντάνελσον από πλεονεκτική θέση κατέληξε ελάχιστα άουτ.

Νέα καλή ευκαιρία (από αέρος) για τους Σουηδούς να κουνήσουν τα δίχτυα με κεφαλιά του Ισάκ στο 68΄που έφυγε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Ο ίδιος παίκτης έπειτα από ένα καταπληκτικό σόλο που άδειασε την άμυνα των Σλοβάκων επιχείρησε το διαγώνιο σουτ που εξουδετέρωσε κι αυτή την φορά ο Ντουμπράβκα δείχνοντας τα εξαιρετικά αντανακλαστικά του.

Πέναλτι για τη Σουηδία και 1-0

Οι Σουηδοί πολιορκούσαν ολοένα και περισσότερο τους Σλοβάκους και το πολυπόθητο γκολ ήρθε από την άσπρη βούλα του πέναλτι και την εύστοχη εκτέλεση του Φόρσεμπεργκ στο 77΄.

Το πέναλτι κέρδισε ο Κουάισον όταν μετά από έξοχη πάσα του Ίσακ ανατράπηκε (καθαρά) μέσα στην περιοχή από τον Ντουμπράβκα. Στο υπόλοιπο διάστημα του αγώνα η Σουηδία κράτησε άνετα το υπέρ της 1-0 και μάλιστα είχε μια μεγάλη ευκαιρία να ζευγαρώσει τα τέρματά της με τον Κλάεσον στο 82΄.

Οι συνθέσεις

ΣΟΥΗΔΙΑ (Γιάνε Άντερσον): Όλσεν, Λούστιγκ, Λίντελεφ, Ντάνιελσον, Αουγκούστινσον (88΄Μπένγκστον),, Λάρσον, Όλσον (64΄Κλάεσον), Έκνταλ (88΄Σβένσον), Φόρσμπεργκ (92΄Κράφτ), Μπεργκ (64΄Κουάισον), Ίσακ.

ΣΛΟΒΑΚΙΑ (Στέφαν Τάρκοβιτς): Ντουμπράβκα, Πέκαρικ (64΄Χαρασλίν), Σάτκα, Σκρίνιαρ, Χούμποτσαν (85΄Χάντσκο), Κούτσκα, Χροσόβφσκι (85΄Ντούρις), Κότσελνικ, Χάμσικ (79΄Μπένες) , Μακ (77΄Βάις), Ντούντα.

