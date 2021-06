Κόσμος

Περού: δεκάδες νεκροί σε τροχαίο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οδηγός λεωφορείου παρέσυρε στον θάνατο πολλούς από τους επιβάτες, οι οποίοι επέστρεφαν στα σπίτια τους.

Τουλάχιστον 27 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους εργαζόμενοι σε μεταλλευτική εταιρεία, σκοτώθηκαν χθες Παρασκευή όταν το λεωφορείο που τους μετέφερε βγήκε από τον δρόμο στις Άνδεις κι έπεσε σε χαράδρα στο νότιο τμήμα του Περού.

«Δυστυχώς θρηνούμε τους θανάτους 27 εργαζομένων μας μετά την πτώση σε χαράδρα του λεωφορείου που τους μετέφερε στην Αρεκίπα», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η μεταλλευτική εταιρεία Ares, διευκρινίζοντας πως άλλοι 16 τραυματίστηκαν.

Η εισαγγελία της περιοχής ανέφερε ότι ο οδηγός του λεωφορείου είναι ανάμεσα στους νεκρούς. «Πρόκειται για πολύ επικίνδυνη περιοχή», είπε ο εισαγγελέας Τζόνι Ρομέρο, εκτιμώντας πως η αιτία του δυστυχήματος μπορεί να ήταν πως ο οδηγός αποκοιμήθηκε στο τιμόνι.

Το δυστύχημα έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες ανάμεσα στην τουριστική πόλη Νάσκα και στην Πούκιο, στα υψίπεδα της περιφέρειας Αγιακούτσο, περίπου 450 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Λίμας.

Το λεωφορείο, που μετέφερε 43 εργαζόμενους, εκτελούσε δρομολόγιο περίπου 500 χιλιομέτρων, με προορισμό την πόλη Αρεκίπα. Οι μεταλλωρύχοι επέστρεφαν στα σπίτια τους έπειτα από μια εβδομάδα δουλειάς.

«Τα σωστικά συνεργεία βρήκαν 14 πτώματα κατά μήκος της πορείας της πτώσης του λεωφορείου. Στην περιοχή αυτή υπάρχουν απότομες πλαγιές, ψηλοί λόφοι από τους οποίους περνάει ο δρόμος», επισήμανε ο Νέστορ Μαρτίνες, αξιωματικός του πυροσβεστικού σώματος στη Νάσκα.

Στο εσωτερικό του οχήματος οι πυροσβέστες βρήκαν εννιά πτώματα. Άλλοι τέσσερις εργαζόμενοι υπέκυψαν στα τραύματά τους ενώ διακομίζονταν σε νοσοκομεία.

«Ο αδερφός μου πετάχτηκε έξω μέσα από το παράθυρο κι έπεσε πάνω σε πέτρες. Είναι σοβαρά τραυματισμένος, αδυνατεί να κινήσει το σώμα του, θα τον μεταφέρουν στη Λίμα», είπε στον Τύπο η Αντριάνα Κρους Τάιπε.

Πρόκειται για το δεύτερο πολύνεκρο τροχαίο στη χώρα μέσα σε δέκα ημέρες.

Την 8η Ιουνίου 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν λεωφορείο έπεσε σε χαράδρα στην περιοχή Λα Λιμπερτάδ, 500 χιλιόμετρα βόρεια της Λίμας.

Τα τροχαία δυστυχήματα είναι πολύ συχνά στο Περού, λόγω της ανάπτυξης υπερβολικής ταχύτητας, της κακής κατάστασης των δρόμων, της απουσίας σήμανσης καθώς και ελέγχων από τις αρχές.