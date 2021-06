Κοινωνία

Πανελλήνιες 2021 - ΕΠΑΛ: τα θέματα στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Η λίστα με τις ερωτήσεις προς τους μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων.

Οι Πανελλήνιες Εξετάσεις συνεχίστηκαν σήμερα με την Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ, τις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), τα Δίκτυα Υπολογιστών και τις Αρχές Βιολογικής Γεωργίας για τους μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ).

Όπως έγινε γνωστό την Παρασκευή, μαθητές μηδενίστηκαν καθώς βρέθηκαν να έχουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα.

Οι υποψήφιοι, εκπαιδευτικοί, διοικητικό και λοιπό προσωπικό θα προσέρχονται στα εξεταστικά κέντρα, αφού έχουν πραγματοποιήσει αυτοδιαγνωστικό τεστ (Self test) και με την επίδειξη σχετικής βεβαίωσης από την πλατφόρμα https://self-testing.gov.gr ή χειρόγραφης δήλωσης.

Η ώρα έναρξης της εξέτασης έχει οριστεί στις 8:30 π.μ. και οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες μέχρι τις 8.00 π.μ..

Δείτε τα θέματα στην Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ, πατώντας ΕΔΩ

Δείτε εδώ τα θέματα στα Δίκτυα Υπολογιστών , πατώντας ΕΔΩ

Δείτε εδώ τα θέματα στις Αρχές Βιολογικής Γεωργίας, πατώντας ΕΔΩ

Δείτε εδώ τα θέματα στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας:

