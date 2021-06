Αθλητικά

Euro 2020 - Έρικσεν: Το συγκινητικό μήνυμα μετά το εξιτήριο

Εξιτήριο μετά την επιτυχημένη επέμβαση πήρε ο Δανός ποδοσφαιριστής. Τι είπε η σύζυγός του στους δημοσιογράφους.



Ο Κρίστιαν Έρικσεν πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά την επιτυχημένη επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε και ο Δανός ποδοσφαιριστής ευχαρίστησε τον κόσμο με ένα συγκλονιστικό μήνυμα.

«Ευχαριστώ για τη μαζική συμπαράσταση και τα μηνύματα αγάπης. Ήταν απίστευτο να τα βλέπω και να τα αισθάνομαι. Η επέμβαση πήγε καλά και αναρρώνω καλά κάτω από τις πρέπουσες συνθήκες. Ήταν πραγματικά τέλειο το να δω και πάλι τους συμπαίκτες μου, μετά το φανταστικό ματς που έκαναν. Είναι περιττό να αναφέρω ότι θα φωνάζω γι' αυτούς τη Δευτέρα κόντρα στη Ρωσία», δήλωσε ο Έρικσεν.

Christian Eriksen has been discharged from the hospital. More here ??#ForDanmark pic.twitter.com/jzF338XiC1 — DBU - En Del Af Noget Storre (@DBUfodbold) June 18, 2021

Ο Κρίστιαν Έρικσεν πήρε εξιτήριο χθες το απόγευμα από το νοσοκομείο Rigshospitalet της Κοπεγχάγης. Αμέσως, μετά την επιστροφή του, η σύζυγός του πλησίασε τους δημοσιογράφους που ήταν έξω από το σπίτι τους, λέγοντας: «Είναι εντάξει. Τώρα είμαστε εδώ και χρειαζόμαστε λίγη ξεκούραση και ηρεμία».

Ο 29χρονος Δανός διεθνής μέσος της Ιντερ κατέρρευσε στο 43’ της αναμέτρησης Δανία-Φινλανδία (0-1), το απόγεμα του Σαββάτου, όταν υπέστη καρδιακή ανακοπή. Οι Δανοί γιατροί, Μόρτεν και Αντρές Μπέσεν, κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή και να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του εντός αγωνιστικού χώρου.

