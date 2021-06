Κοινωνία

Γλυκά Νερά: Ο σκύλος που σκότωσε ο πιλότος (εικόνες)

Η συγκινητική ιστορία για το πώς επελέγη από κουτάβι για να μεγαλώσει μαζί με την κόρη της άτυχης Καρολάιν.

Παράπλευρο θύμα του δολοφόνου της Καρολάιν, στην προσπάθεια του να στήσει το σκηνικό της ληστείας και να εξαπατήσει της Αρχές, ήταν η Ρόξυ, η σκυλίτσα της οικογένειας, που δεν είχε καν γίνει ενός έτους όταν την σκότωσε ο πιλότος, το ίδιο βράδυ με την 20χρονη σύζυγο του.

Ήταν πριν από περίπου οκτώ μήνες, τον Δεκέμβριο του 2020, όταν η Καρολάιν είχε επικοινωνήσει με το φιλοζωικό σωματείο «Η Κοίτη» κι είχε εκφράσει ενδιαφέρον να υιοθετήσει ένα σκυλάκι. Μάλιστα, είχε ζητήσει να της δώσουν ένα κουτάβι, ώστε να μεγαλώσουν μαζί με το νεογέννητο μωράκι τους.

Καρολάιν, Μπάμπης και η μικρή Λυδία μέσα σε έναν μάρσιπο, ήρθαν μερικές μέρες αργότερα σε κτηνιατρείο της Νέας Μάκρης όπου συναντήθηκαν με μέλη της Φιλοζωικής και γνώρισαν τη Ρόξι.

Τη συμπάθησαν αμέσως και ζήτησαν να ξεκινήσει η διαδικασία υιοθεσίας. Επειδή η φιλοζωική περνά από κόσκινο τους ανθρώπους που θέλουν να υιοθετήσουν ζώο, η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και στη συγκεκριμένη περίπτωση.

«Μας φάνηκε το ιδανικό ζευγάρι, η οικογένεια – πρότυπο για να δώσουμε ένα ζώο. Πολύ σοβαροί και μετρημένοι και οι δύο, έδειχναν αγαπημένοι και ευτυχισμένοι. Είπαμε το ‘ναι’ χωρίς αναστολές για να δοθεί η Ρόξι για φιλοξενία για κάποιο διάστημα. Κι όταν είδαμε αργότερα ότι τα πράγματα κυλούν μια χαρά, προχωρήσαμε στην υιοθεσία», τονίζει στη MP εκ των πιο ενεργών μελών της φιλοζωικής (θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της).

Σε ανάρτηση τους, αμέσως μετά την δολοφονία της Καρολάιν, οι άνθρωποι του Σωματείου έγραφαν «Θα θέλαμε σαν σωματείο να γράψουμε λίγα λόγια στην μνήμη αυτής της υπέροχης κοπέλας γιατί είχαμε την τιμή να την γνωρίζουμε. Ήταν αρχές Δεκεμβρίου όταν χτύπησε το τηλέφωνο εθελόντριας μας και άκουσε μια αγγελική φωνή να ζητάει να υιοθετήσει ένα από τα πολλά αδεσποτάκια μας. Το ραντεβού κλείστηκε για την επόμενη ημέρα από την μια μεριά εμείς μαζί με την Roxy και από την άλλη η γλυκύτατη Caroline αγκαλιά μαζί με την μικρή Λυδία και τον Μπάμπη.

Ερωτεύθηκαν κεραυνοβόλα την μικρή μας και δεν άργησαν να φύγουν αυτή την φορά αγκαλιά με το νέο μέλος της οικογένειας τους, την μικρούλα Roxy. Η οικογένεια της Caroline ήταν από αυτές που εμείς οι εθελοντές τις θεωρούμε πρότυπα. Δεν είχαμε καμία αμφιβολία πως η μικρούλα μας θα ζούσε πλέον γεμάτη από αγάπη και από φροντίδα.

Caroline ήσουν ένας άγγελος επι γης, με όλες τις έννοιες και τις αποχρώσεις της λέξης. Για την ακρίβεια, το όνομα σου θα έπρεπε να είναι δίπλα στο λήμμα “ΑΓΓΕΛΟΣ” στο λεξικό. Φάρος φωτεινός ευγένειας, καλοσύνης, γενναιοδωρίας και πραγματικής αγάπης για τα αδεσποτάκια. Δεν σου αξίζει θάνατος και λήθη. Σου αξίζει μνήμη αιώνια και ευγνωμοσύνη . Απ’ όλους μας. Καλό παράδεισο σε σένα και την μικρή μας Roxy. Παρέα από κει ψηλά θα προστατεύετε τη μικρή Λυδία».

