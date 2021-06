Κοινωνία

Κολωνός: Ανήλικη μαχαίρωσε δυο ανήλικους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αιματηρό επεισόδιο μεταξύ παρέα ανηλίκων στο κέντρο της Αθήνας. Στο σημείο αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ και το ΕΚΑΒ.

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε λίγο το απόγευμα του Σαββάτου, στο λόφο Ιππικού στον Κολωνό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μια ανήλικη μαχαίρωσε για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο δύο ανήλικους.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Ομάδας της ΔΙΑΣ και το ΕΚΑΒ το οποίο έδωσε τις πρώτες βοήθειες στους νεαρούς.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό τι προκάλεσε το αιματηρό επεισόδιο στην παρέα των ανήλικων που βρίσκονταν στο λόφο. Πάντως η ανήλικη δράστις έχει συλληφθεί και την υπόθεση έχει αναλάβει το τμήμα ανηλίκων της ΕΛ.ΑΣ.

Ειδήσεις σήμερα:

Άφησε την ταυτότητά του... μαζί με τα ναρκωτικά!

Euro 2020: Η Γερμανία “διέλυσε” την Πορτογαλία

Καιρός: Πού “χτύπησε” κόκκινο η θερμοκρασία σήμερα