Euro 2020 - Ρονάλντο: Το μήνυμά του μετά την ήττα από την Γερμανία

Μήνυμα προς τους φιλάθλους της εθνικής Πορτογαλίας έστειλε μέσω των social media ο Κριστιάνο Ρονάλντο.



Ο Κριστιάνο Ρονάλντο χρησιμοποίησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να καλέσει τους Πορτογάλους φιλάθλους να συνεχίσουν να πιστεύουν στην εθνική ομάδα , μετά την ήττα (2-4) που υπέστη εναντίον της Γερμανίας, σε ένα παιχνίδι τγα τη δεύτερη αγωνιστική του 6ου ομίλου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

«Πιστέψτε το όσο κι εμείς!», έγραψε ο αρχηγός της εθνικής Πρτογαλίας, που σκόραρε και έδωσε την ασίστ στο δεύτερο γκολ των Ιβήρων, χθες στο Μόναχο.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, μετά και την ολοκλήρωση των αγώνων της 2ης αγωνιστικής του Εuro 2020, μοιράζεται την πρώτη θέση στον πίνακα των σκόρερ, μαζί με τον 25χρονο Τσέχο διεθνή επιθετικό της Λεβερκούζεν, Πάτρικ Σικ, έχοντας από τρία γκολ..

