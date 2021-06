Κοινωνία

Γλυκά Νερά – Μάρκου: δεν καταγράφηκαν στην κατάθεση όσα είπε η Μυλωνοπούλου

Τι είπε η σύμβουλος ψυχικής υγείας για το ζευγάρι και δεν αναφέρεται επισήμως στην δικογραφία. Η απάντηση στους αστυνομικούς που την ρώτησαν αν ο 33χρονος ήταν ο δολοφόνος.

«Υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν έχουν γίνει γνωστά, η σύμβουλος ψυχικής υγείας είπε στους αστυνομικούς όλα όσα γνώριζε, δίχως όμως πολλά από αυτά να μην καταγραφούν επισήμως στην κατάθεση της στην Αστυνομία», ανέφερε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα, η Σταματία Μάρκου, συνήγορος της Ελένης Μυλωνοπούλου, συμβούλου ψυχικής υγείας της άτυχης Καρολάιν και του συζύγου της, τον οποίο χθες χαρακτήρισε ως «εγκληματία εκ πεποιθήσεως»

Όπως είπε η κ. Μάρκου, η Ελένη Μυλωνοπούλου «κατέθεσε λίγες ημέρες μετά από την δολοφονία, όταν εκλήθη από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών. Κατέθετε επί 3,5 ώρες».

Συμπλήρωσε ότι «δεν μπορούν να αμφισβητηθούν από κανέναν όσα κατέθεσε» η σύμβουλος ψυχικής υγείας Ελένη Μυλωνοπούλου και προσέθεσε ότι «η κατάθεση (σημ: που περιλαμβάνεται στην δικογραφία) περιλαμβάνει όσα είπε στο τελευταίο δεκάλεπτο, ενώ μιλούσε με τους αστυνομικούς επί ώρες. Όλα όσα τους είπε, αξιοποιήθηκαν από τους αστυνομικούς».

Σύμφωνα με την κ. Μάρκου, η τελευταία ερώτηση των αστυνομικών στην σύμβουλο ψυχικής υγείας ήταν «πιστεύετε ότι ο σύζυγος είναι ο δράστης;» και εκείνη απάντησε ότι «αυτό είναι κάτι που θα το πουν οι Αρχές», συμπληρώνοντας ότι τόσο η κ. Μυλωνοπούλου όσο και η ίδια είχαν υπόνοιες από την αρχή και λίγες ημέρες αργότερα πείστηκαν ότι ο 33χρονος είναι ο δολοφόνος της 20χρονης.

