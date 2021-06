Κοινωνία

Γλυκά Νερά: η φωτογραφία που “τράβηξε η Καρολάιν” (;) τη μοιραία νύχτα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ερωτήματα στις Αρχές προκαλεί το στιγμιότυπο που βρέθηκε στο κινητό της δολοφονημένης 20χρονης μητέρας.

Μία φωτογραφία που βρέθηκε στο κινητό της άτυχης Καρολάιν και τραβήχτηκε λίγες ώρες πριν αυτή δολοφονηθεί από τον 32χρονο πιλότο, έχει προκαλέσει ερωτήματα στις Αρχές.

Η εν λόγω φωτογραφία αποκαλύφθηκε από τον Alpha και σε αυτήν έχουν αποτυπωθεί, μέσω της κάμερας ασφαλείας του σπιτιού, ο καθ' ομολογία δολοφόνος, να κάθεται στον καναπέ του σαλονιού της μεζονέτας στα Γλυκά Νερά, κρατώντας στην αγκαλιά του την 11 μηνών κόρη του ζευγαριού, Λυδία.

Η φωτογραφία που βρέθηκε στο κινητό της κοπέλας έχει “τραβηχτεί” στις 12 τα μεσάνυχτα.

Η λήψη έγινε από την εφαρμογή που είχε εγκατεστημένη στο κινητό της, η οποία ήταν συνδεδεμένη με τις κάμερες.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις του συζυγοκτόνου, εκείνη την χρονική στιγμή η 20χρονη μητέρα, είχε αποσυρθεί στο υπνοδωμάτιο στη σοφίτα.

Τι έχει καταθέσει ο συζυγοκτόνος

Σχετικά με τα όσα προηγήθηκαν της στυγερής δολοφονίας, ο καθ΄ ομολογία δολοφονός έχει καταθέσει:

"Ενώ ήμουν με τη Λυδία και έπαιζα μαζί της στον καναπέ, πήγε να πέσει από τον καναπέ και τότε έκανα μία κίνηση να την αρπάξω για να μην πέσει. Η αλήθεια είναι ότι η κίνησή μου αυτή ήταν λίγο άγαρμπή και η Λυδία φοβήθηκε και άρχισε να κλαίει. Η Καρολάιν ήρθε προς το μέρος μας και ξεκίνησε να μου φωνάζει. Δεν θυμάμαι τι ακριβώς μου είπε εκείνη τη στιγμή, φεύγοντας όμως από το καθιστικό για να ανέβει στην κρεβατοκάμαρα θυμάμαι ότι μου είπε: "δεν πάτε να ψοφήσετε και οι δύο". Φυσικά και δεν έδωσα καμία σημασία, γιατί ήξερα ότι δεν ήταν ο εαυτός της και ότι το είπε πάνω στα νεύρα της. Την τελευταία φορά που ανέβηκα με τη μικρή στην αγκαλιά μου η Καρολάιν προσπαθούσε να κοιμηθεί. Πήγα λοιπόν και έβαλα την μικρή δίπλα της για να κοιμηθούμε όλοι μαζί.

Άφησα τη Λυδία, η Καρολάιν άνοιξε τα μάτια της άρχισε να μου φωνάζει επειδή της έφερα τη μικρή και δεν την άφηνε να κοιμηθεί. Η μικρή ξύπνησε. Τότε η Καρολάιν πάνω στα νεύρα της έπιασε το μωρό με τα δυο της χέρια και το πέταξε με δύναμη μέσα στο λίκνο. Λέγοντας κάτι του στυλ σου είπα ότι δεν τη θέλω εδώ. Πήρα αγκαλιά το μωρό και είπα στην Καρολάιν "είσαι με τα καλά σου;" Χτυπάς τη μικρή και αυτή μου απάντησε κάτι του στυλ "ό,τι γουστάρω θα κάνω, ό,τι θέλω θα κάνω". Πήρε τη μικρή κάτω και κοιμήθηκε στον καναπέ. Το σκεφτόμουν και έλεγα από μέσα μου αν το έκανε αυτό τώρα που είμαι και εγώ μπροστά, αν λείπω, τι θα της κάνει, θα τη σκοτώσει;" κατέθεσε ο 33χρονος και συνέχισε: "Αυτό δεν μπορούσε να μου φύγει από το μυαλό. Ανέβηκα ακόμη μία φορά στην κρεβατοκάμαρα για να κάνω μία τελευταία προσπάθεια.

Ξάπλωσα δίπλα της και την πήρα αγκαλιά. Της είπα να πάρω τη μικρή και να ανέβουμε πάνω και αυτή μου απάντησε: "Όχι μην φέρεις τη μικρή δεν σας θέλω". Και ξεκίνησε να τινάζει το σώμα της για να φύγει από την αγκαλιά μου. Εγώ συνέχιζα να την κρατάω σφιχτά και της έλεγα ότι πρέπει η μικρή να ανέβει επάνω για να κοιμηθεί. Κάποια στιγμή όπως τιναζόταν το πρόσωπο της ήταν στο μαξιλάρι, εννοώ δηλαδή ότι το στόμα της και η μύτη της ακουμπούσαν στο μαξιλάρι εγώ συνέχισα να την κρατάω σφιχτά στην αγκαλιά μου μέχρι που κατάλαβα ότι η Καρολάιν σταμάτησε να κουνιέται. Όλο αυτό πρέπει να κράτησε γύρω στα 5 λεπτά από την ώρα δηλαδή που την αγκάλιασα μέχρι την ώρα που σταμάτησε να κουνιέται. Τα έχασα. Προσπάθησα να την ξυπνήσω, την κούναγα, αλλά κατάλαβα ότι όλο αυτό που έκανα ήταν μάταιο.

Κατέβηκα αμέσως στο σαλόνι να δω αν η μικρή ήταν καλά, είδα ότι κοιμόταν και ανέβηκα πάλι στην κρεβατοκάμαρα. Τότε συνειδητοποίησα τι είχε συμβεί. Έβαλα τα κλάματα και αμέσως σκέφτηκα τη Λυδία που θα μεγαλώσει χωρίς τους γονείς της. Τότε λοιπόν σκέφτηκα να κάνω μία τελευταία προσπάθεια μήπως μεγαλώσει τουλάχιστον με τον πατέρα της. Σκέφτηκα να εξαφανίσω το σώμα της, αλλά κάτι τέτοιο μου ήταν αδύνατον να κάνω. Μόνο που την κοίταζα, έκλαιγα. Το επόμενο πράγμα που σκέφτηκα ήταν να πω ότι κάποιος άλλος το έκανε. Θα έλεγα στην Αστυνομία ότι μπήκαν ληστές μέσα στο σπίτι. Βρισκόμουν σε πανικό. Δεν ήξερα τι να κάνω. Σκέφτηκα ότι για να φανεί πιο αληθοφανές και να πιστέψουν ότι μπήκαν αδίστακτοι ληστές, θα έπρεπε να κάνω κακό στον σκύλο. Κανένας δεν θα πίστευε ότι εγώ θα μπορούσα να κάνω κακό στο σκυλί. Με πόνο καρδιάς κρέμασα το λουρί του σκύλου στα κάγκελα της σκάλας. Δεν θυμάμαι τη χρονολογική σειρά"





Ειδήσεις σήμερα:

Euro 2020 - 3η αγωνιστική: “αυλαία” σε 2ο και 3ο όμιλο

Φορολογικές δηλώσεις - Ανείσπρακτα ενοίκια: Πώς θα δηλωθούν φέτος

Φλόριντα - Gay Pride: Όχημα παρέσυρε και σκότωσε άνδρα (εικόνες)