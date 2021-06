Life

Νταϊάνα: Η αναβολή της επιστροφή από το Παρίσι – “Εάν είχε έρθει νωρίτερα ίσως να ζούσε”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αποκαλυπτική δήλωση του οδηγού της πριγκίπισσας Νταϊάνα, για τους λόγους της επιστροφής της από το Παρίσι στο Λονδίνο.

Όπως αναφέρει ένας πρώην οδηγός της πριγκίπισσας Diana, η «ανταρσία» των Συντηρητικών της Αγγλίας, των Τόρις, ήταν ο λόγος που ανέβαλε την επιστροφή της από το Παρίσι.

Ο θυμός των Συντηρητικών εναντίον της Diana, εξαιτίας μίας καμπάνιας που αφορούσε την κατάργηση των ναρκών, ήταν ο λόγος που αναφέρει ο Colin Tebbutt, πως η πριγκίπισσα έμεινε στο Παρίσι με τον Dodi Fayed, για περισσότερο από όσο υπολόγιζε.

Η πριγκίπισσα, ο Dodi και ο σοφέρ τους Henri Paul, βρήκαν τραγικό θάνατο σε ένα τροχαίο δυστύχημα σε τούνελ της Γαλλικής πρωτεύουσας στις 31 Αυγούστου το 1997.

Διαβάστε περισσότερα στο glance.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Επανομή – Ιατρικό λάθος: Καταγγελία για θάνατο 14χρονης

Φυλή: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό

Συνταγή για κεφτεδάκια από τον Πέτρο Συρίγο