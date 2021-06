Κοινωνία

Πετράλωνα: “η καθαρίστρια ήταν παραμορφωμένη, άσχημα κακοποιημένη” (βίντεο)

Ένοικοι της πολυκατοικίας, όπου σημειώθηκε η άγρια επίθεση στην άτυχη γυναίκα, μίλησαν στον ΑΝΤ1 για τις στιγμές που έζησαν δίπλα της όταν κατάφερε να αποδράσει.

Σοκάρει η υπόθεση κακοποίησης και βιασμού της 50χρόνης καθαρίστριας στα Πετράλωνα από έναν 35χρονο Βούλγαρο, ο οποίος ταυτοποιήθηκε και αναζητείται από την Αστυνομία.

Ένοικοι της πολυκατοικίας, όπου σημειώθηκε η επίθεση στην άτυχη γυναίκα, μίλησαν στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" για τις στιγμές που έζησαν δίπλα της όταν η άτυχη γυναίκα κατάφερε να ξεφύγει από τα χέρια του.

"Ήταν απόγευμα όταν πέταξε τη σκάλα στον ακάλυπτο έτσι καταλάβαμε ότι κινδύνευε" είπε η γυναίκα που πρώτη βρήκε την 50χρονη. "Βγήκα εγώ και η μητέρα μου, της έκανα παρέα, κάναμε επώνυμη καταγγελία. Δεν ακούσαμε τίποτα πριν" πρόσθεσε η μάρτυρας.

"Δεν την αναγνώρισα. Ήταν παραμορφωμένη από τα χτυπήματα, άσχημα κακοποιημένη" τόνισε άλλος ένοικος της πολυκατοικίας, που αντίκρισε μισόγυμνη την καθαρίστρια καθώς εκείνη ζητούσε βοήθεια.