Πετράλωνα - Καθαρίστρια: “την βίασε 7 φορές ο ένοικος του σπιτιού” (βίντεο)

Μαρτυρία-σοκ στον ΑΝΤ1 από την γυναίκα που την βοήθησε, όταν την είδε μισόγυμνη και βαριά χτυπημένη. «Άφαντος» ο δράστης, που απείλησε να κάνει κακό σε εκείνη και στην κόρη της.

Συγκλονίζει η μαρτυρία στον ΑΝΤ1 της γυναίκας που έσπευσε να βοηθήσει την 50χρονη καθαρίστρια πολυκατοικίας, που όπως καταγγέλλει έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης κατά συρροή και ξυλοδαρμού από ένοικο διαμερίσματος, ο οποίος την άρπαξε από το ασανσέρ στο διαμέρισμα του, όπου έζησε ένα εφιάλτη.

«Είμαι η πρώτη που είδα την γυναίκα. Την βρήκα την γυναίκα ημίγυμνη και με παραμορφωμένο το πρόσωπο της από τα χτυπήματα και ψυχολογικά ήταν χάλια», είπε η γειτόνισσα που αντιλήφθηκε πρώτη την γυναίκα που ζητούσε βοήθεια για να απεγκλωβιστεί από το διαμέρισμα του 35χρονου ενοίκου.

Όπως είπε, η ίδια η καθαρίστρια της ανέφερε, αφού βγήκε από το νοσοκομείο και πήγε στην Αστυνομία για να κάνει επίσημη καταγγελία ό,τι «επτά φορές την βίασαν και την ξυλοκόπησαν. Ήταν χάλια η γυναίκα, σκοτωμένη στο πρόσωπο».

«Η γυναίκα κατάφερε να βγει από το μπαλκόνι και να φύγει από το διαμέρισμα. Αυτός ήταν μέσα και μούγκριζε. Καθυστέρησε η Αστυνομία. Ήρθαν πάρα πολύ αργά. Ήρθε η Αστυνομία στις 10 το βράδυ. Αυτός θα περίμενε μέσα; Έφυγε από τον φωταγωγό, μετά από τον δεύτερο όροφο είναι ανοιχτός ο φωταγωγός», σημειωσε.





Όπως είπε η γειτόνισσα, ο 35χρονος, «την μάνα του την έδερνε όλο τον καιρό». Μάλιστα, η μητέρα του τυγχάνει να είναι επίσης καθαρίστρια.

Μάλιστα, είπε ότι καθώς αντιλήφθηκε ότι εκείνη είχε σπεύσει να βοηθήσει την 50χρονη μόλις κατάφερε να φύγει από το διαμέρισμα του, ο 35χρονος «απειλούσε εμένα και την κόρη μου επειδή βοηθήσαμε την γυναίκα, όσο ήταν μέσα. Είπε ότι θα μας πνίξει. Φοβόμαστε. Είμαστε μέσα στο σπίτι με κατεβασμένα τα ρολά. Μας είπε η Αστυνομία να μην ανοίγουμε τα ρολά, ούτε να ανοίγουμε την πόρτα όταν χτυπάει κουδούνι».

