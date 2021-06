Κοινωνία

Αυτοκίνητο έπεσε από γέφυρα στην Αμφιθέας (εικόνες)

Από "θαύμα" σώθηκε ο οδηγός του αυτοκινήτου.

Από θαύμα σώθηκε ο οδηγός ενός αυτοκινήτου νωρίς το πρωί της Τρίτης όταν το ΙΧ του ανατράπηκε στη λεωφόρο Αμφιθέας.



Η πυροσβεστική έσπευσε επί τόπου στο σημείο, ωστόσο δεν επιχείρησε.

Ο οδηγός δεν τραυματίστηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε αναπτύξει ταχύτητα, έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε στο κράσπεδο, με αποτέλεσμα το όχημα να ανατραπεί.

