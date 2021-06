Κοινωνία

Καιρός: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για καύσωνα μέχρι την Κυριακή

Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν περισσότερο. Που θα χτυπήσει "κόκκινο" η θερμοκρασία.



Οι θερμές αέριες μάζες από τις ακτές της βόρειας Αφρικής που κινούνται προς την περιοχή μας θα προκαλέσουν αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο θα είναι το Ιόνιο και τα ηπειρωτικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στο εσωτερικό της ηπειρωτικής Ελλάδος.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις από την Πέμπτη (24-06-2021) έως και την Κυριακή (27-06-2021) οι μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας θα κυμαίνονται περί τους 38 με 41 βαθμούς Κελσίου, χωρίς όμως να αποκλείεται σε ορισμένες περιοχές λόγω τοπικών συνθηκών και να τους ξεπεράσουν. Επισημαίνεται ότι το τετραήμερο Πέμπτης - Κυριακής θα σημειώσουν σταδιακή άνοδο και οι ελάχιστες θερμοκρασίες πάνω από τους 25 βαθμούς Κελσίου, σχεδόν σε όλα τα ηπειρωτικά.

Ειδικότερα για την Αττική, οι μέγιστες θερμοκρασίες την Πέμπτη (24-06-2021) και την Παρασκευή (25-06-2021) θα φτάσουν τους 37 βαθμούς και το Σάββατο (26-06-2021) και την Κυριακή (27-06-2021) τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στις παραθαλάσσιες περιοχές η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Σύμφωνα με τα πρώτα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία η ζέστη πρόσκαιρα θα υποχωρήσει την ερχόμενη Δευτέρα (28-06-2021).

