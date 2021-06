Κόσμος

Καταλονία: Χάρη Σάντσεθ στους αυτονομιστές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι ηγέτες της Καταλονίας που είχαν επιχειρήσει το αποτυχημένο δημοψήφισμα για την απόσχιση από την Ισπανία, έλαβαν χάρη.

Η ισπανική κυβέρνηση ενέκρινε την απονομή χάριτος σε εννέα Καταναλούς αυτονομιστές ηγέτες που έχουν φυλακιστεί για τον ρόλο τους στην αποτυχημένη απόπειρα ανεξαρτησίας της περιφέρειας αυτής το 2017, όπως μετέδωσε το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο TVE μετά το τέλος της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.

Οι ηγέτες καταδικάστηκαν το 2019 σε ποινές κάθειρξης μεταξύ 9 και 13 ετών για τα αδικήματα της εξέγερσης και την κατάχρησης κρατικών πόρων, με στόχο να διοργανώσουν δημοψήφισμα για την απόσχιση από την Ισπανία, που οι αρχές στη Μαδρίτη απαγόρευσαν, αλλά το οποίο οδήγησε σε μια πρόσκαιρη κήρυξη ανεξαρτησίας.

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ είχε περιγράψει τις απονομές χάριτος, στις οποίες όπως δείχνουν δημοσκοπήσεις αντιτίθεται η πλειονότητα των Ισπανών, ως κίνηση καλής θέλησης και το πρώτο βήμα προς την επίλυση μιας πικρής πολιτικής διαμάχης με την πλούσια βορειοανατολική περιφέρεια της χώρας, της οποίας η κυβέρνηση επιδιώκει τη διοργάνωση νέου δημοψηφίσματος για την ανεξαρτησία υπό την αιγίδα της Μαδρίτης.

Συντηρητικά αντιπολιτευόμενα κόμματα στη Μαδρίτη έχουν πει ότι θα προσφύγουν στη δικαιοσύνη κατά των απονομών χάριτος, ενώ εκατοντάδες αυτονομιστές διαδήλωσαν χθες στη Βαρκελώνη, θεωρώντας ότι το σχέδιο του Σάντσεθ είναι ανεπαρκές και ζητώντας νέο δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της περιοχής.

Ειδήσεις σήμερα:

Κυκλοφορία στην ΛΕΑ: εκατοντάδες πρόστιμα από κάμερες και μπλόκα

Euro 2020 - Allianz Arena: “Όχι” της UEFA για φωτισμό στα χρώματα της ΛΟΑΤΚΙ+

Κορονοϊός – Τρεμόπουλος: Είμαι σε κέντρο αποκατάστασης για να ξαναμάθω να περπατώ