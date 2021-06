Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: 406 νέα κρούσματα την Τρίτη

Πόσοι είναι συνολικά οι θάνατοι στην Ελλάδα από επιπλοκές του Covid-19. Πόσοι είναι οι διασωληνωμένοι που δίνουν “μάχη” στις ΜΕΘ.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΕΟΔΥ, το απόγευμα της Τρίτης, αναφέρονται τα εξής:

"Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 406, εκ των οποίων κανένα δεν εντοπίστηκε σε ελέγχους στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 418.943 (ημερήσια μεταβολή +0.1%), εκ των οποίων 51.2% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 32 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 614 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 16, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 12.581 θάνατοι.Το 95.2% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 277 (62.8% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 67 έτη. To 82.7% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 2.619 ασθενείς.

Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 59 (ημερήσια μεταβολή +22.92%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 63 ασθενείς.Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 43 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 78 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη)".

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο "χάρτης" με την γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα.

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, αν και στις περισσότερες περιοχές παρουσιάζεται πτώση, υπάρχουν περιοχές με αύξηση του ιικού φορτίου.

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

