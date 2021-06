Υγεία - Περιβάλλον

Εμβολιασμός - Θεμιστοκλέους: Μειώνεται η “ποινή” για αλλαγή τρεις φορές του ραντεβού

Εφικτός ο στόχος για εμβολιασμό του 70% μέσα στο καλοκαίρι, σύμφωνα με τον ΓΓ Πρωτοβάθμιας Φροντιδας Υγείας

Έκκληση, κυρίως, στους νέους να εμβολιασθούν, καθώς είναι ο μόνος τρόπος προστασίας έκανε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

Αναφέρθηκε και στους αριθμούς του εμβολιαστικού προγράμματος της χώρας μας, σημειώνοντας πως πως 4.150.000 έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον μια δόση, ενώ πάνω από 3.000.000 συμπολίτες μας έχουν κάνει και τις δύο δόσεις.

Παραδόσεις εμβολίων

Αναφορικά με τις παραδόσεις του Ιουλίου, ανακοίνωσε πως:

Η Pfizer θα παραδώσει πάνω από 1.150.000 δόσεις

Η Moderna 380.000 δόσεις

Η Johnson & Johnson θα παραδώσει 152.000 δόσεις ως τέλος Ιουνίου και 171.000 δόσεις τον Ιούλιο

Στην συνέχεια, είπε πως με βάση τους ρυθμούς του εμβολιαστικού προγράμματος, είναι εφικτός ο στόχος του εμβολιασμού του 70% του πληθυσμού, δηλαδή για να χτιστεί το πολυπόθητο τείχος ανοσίας, μέσα στο καλοκαίρι.

Επιπλέον, ανακοίνωσε πως η "ποινή" για κάποιον που θα αλλάξει τρεις φορές το ραντεβού για το εμβόλιο μειώνεται στις 6 ημέρες.

Για τους εμβολιασμούς των υγειονομικών, επεσήμανε πως:

Στο ΕΣΥ, έχει εμβολιαστεί το 86% και το 91% στον ιδιωτικό τομέα

Νοσηλευτές: 69% στο δημόσιο και 73% στον ιδιωτικό τομέα

Λοιπό προσωπικό: 66% και 70% αντίστοιχα

Τόνισε δε πως πια διανύουμε την τρίτη φάση επιχειρησιακού σχεδίου και υπάρχουν πολλά διαθέσιμα ραντεβού σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ενώ χαρακτηριστικά στην Αττική ένας πολίτης μπορεί να κλείσει ραντεβού με Pfizer στις 30/6 και με Moderna ακόμη και αύριο.

Μάλιστα, ισχυρίστηκε πως η προσέλευση των πολιτών για το εμβόλιο της AstraZeneca παραμένει υψηλή: χαρακτηριστικά ήταν στο 93% την προηγούμενη εβδομάδα, και την τρέχουσα ο μέσος όρος είναι στο 97%.

Για τη Pfizer το ποσοστό ανέρχεται στο 98%, για τη Moderna στο 97% και το ίδιο για το εμβόλιο της J&J.

Τέλος, τόνισε πως από την Παρασκευή ξεκίνησε στα ΚΕΠ η διαδικασία για όσους έχουν λάβει την πρώτη δόση του εμβολίου στο εξωτερικό, πλέον μπορούν με το πιστοποιητικό εμβολιασμού να καταχωρείται και η δεύτερη δόση.

