Κοινωνία

Σεισμός στην Αθήνα αναστάτωσε το... Twitter

Αν και ασθενής, η δόνηση "ξύπνησε" τους χρήστες του Twitter, οι οποίοι έκαναν το θέμα το πιο δημοφιλές στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Ασθενής σεισμική δόνηση, μεγέθους 2,8 βαθμών της κλίμακας Ρϊχτερ, σημειώθηκε στις 01.55 τα ξημερώματα στην Αθήνα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 18 χιλιόμετρα δυτικά νοτιοδυτικά της Αθήνας στο θαλάσσιο χώρο κοντά στη Σαλαμίνα και το εστιακό του βάθος υπολογίζεται στα 15,3 χιλιόμετρα, γι αυτό και έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές της πόλης.

Μάλιστα, στο Twitter ο σεισμός σχολιάστηκε από τους χρήστες, οι οποίοι έκαναν το θέμα το πιο δημοφιλές στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι μετασεισμοί μεταξύ Νισύρου και Τήλου μετά τα 5,7 Ρίχτερ στις 01.14 το πρωί της Τρίτης.