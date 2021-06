Οικονομία

Αναδρομικά συντάξεων – Δώρων: το ΣτΕ ανακοινώνει την απόφαση του

Η απόφαση του ΣτΕ «κρύβει» σημαντικό δημοσιονομικό κίνδυνο για την κυβέρνηση, σε περίπτωση δικαίωσης των συνταξιούχων.

Θέμα ημερών είναι η πολυαναμενόμενη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) σχετικά με τη διεκδίκηση αναδρομικών από περικοπές που υπέστησαν οι συνταξιούχοι και οι οποίες κρίθηκαν αντισυνταγματικές. Το ανώτατο δικαστήριο είναι πιθανό να λάβει την οριστική του απόφαση έως το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας σε σχέση με την κατάργηση των Δώρων και τις περικοπές που υπέστησαν οι επικουρικές συντάξεις κατά τα μνημονιακά έτη.

Η απόφαση του ΣτΕ «κρύβει» σημαντικό δημοσιονομικό κίνδυνο για την κυβέρνηση, αφού σε περίπτωση δικαίωσης των συνταξιούχων θα προκύψουν αναδρομικά που κοστολογούνται έως 2,5 δις ευρώ και θα πρέπει να αποδοθούν στους δικαιούχους.

Η όποια απόφαση ληφθεί θα ευθυγραμμίζεται με το «επίμαχο» 11μηνο (Ιούνιος 2015 - Μάιος 2016), καθώς εκεί έχει κριθεί το σκέλος της αντισυνταγματικότητας. Όμως, για περίπου 300.000 συνταξιούχους, που είχαν προλάβει να υποβάλουν έγκαιρα αγωγές, οι διεκδικήσεις επεκτείνονται στο σύνολο της μνημονιακής περιόδου, κατά την οποία επιβλήθηκαν οι ανωτέρω περικοπές, δηλαδή από το 2012 και μετά.

Τώρα, το ανώτατο δικαστήριο καλείται να κρίνει για τις εξής περικοπές:

Τα Δώρα κύριων συντάξεων (800 ευρώ για όλους) που καταργήθηκαν. Υπενθυμίζεται ότι εάν η κύρια σύνταξη ήταν κάτω από 400 ευρώ (π.χ. αγρότες), τότε η διεκδίκηση είναι επί μικρότερου ποσού.

από το πρώτο ευρώ. Κατάργηση των Δώρων στην επικουρική σύνταξη (περικόπηκαν δύο επικουρικές συντάξεις ανά έτος).

Στην «πρώτη γραμμή» των συνταξιούχων που διεκδικούν αναδρομικά είναι οι περίπου 1,5 εκατ. που δεν έλαβαν «ούτε ευρώ» στις καταβολές του περασμένου Οκτωβρίου. Πρόκειται για συνταξιούχους με κύρια σύνταξη έως 800 ευρώ, που έμειναν εκτός διαδικασίας. Κυρίως πρόκειται για συνταξιούχους του ΟΓΑ, αλλά και χαμηλοσυνταξιούχους του ΙΚΑ, του ΕΤΑΑ (αυτοαπασχολούμενοι), των Τραπεζών και του Δημοσίου.

