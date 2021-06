Κόσμος

Ιταλία: Φονική σύγκρουση φορτηγών που τυλίχθηκαν στις φλόγες (βίντεο)

Μεγάλη φωτιά τύλιξε τα δύο μεγάλα οχήματα στην κεντρική οδική αρτηρία της Ιταλίας.

Δύο άτομα σκοτώθηκαν σε σύγκρουση φορτηγών που έγινε στη βόρεια Ιταλία.

Το τροχαίο σημειώθηκε σε κεντρική οδική αρτηρία που συνδέει το Μιλάνο, την Μπολόνια, τη Φλωρεντία, τη Ρώμη και τη Νάπολη.

Μετά τη σύγκρουση τα δύο φορτηγά τυλίχθηκαν στις φλόγες.

Βίντεο από το σημείο δείχνει τους πυροσβέστες να μάχονται με τις τεράστιες φλόγες μέσα σε πυκνό σύννεφο καπνού.

