Ιταλία: Βρέθηκε ο μικρός Νικόλας

Εντοπίστηκε το 2 ετών αγοράκι η εξαφάνιση του οποίου κινητοποίησε την Τοσκάνη.

Βρέθηκε από δημοσιογράφο και εικονολήπτη της ιταλικής δημόσιας τηλεόρασης Rai o μικρός Νικόλα, το παιδί 2 μόλις ετών που είχε εξαφανιστεί από το σπίτι του σε ορεινή περιοχή της Τοσκάνης πριν από δυο ημέρες. Η υγεία του παιδιού είναι σε καλή κατάσταση, το μόνο πρόβλημα που εντόπισαν οι γιατροί είναι μια ελαφρά αφυδάτωση.

Ο Νικόλα εντοπίσθηκε νωρίς σήμερα το πρωί από συνεργείο και δημοσιογράφο που εργάζονται σε εκπομπή του Rai Uno, σε χωματόδρομο που απέχει περίπου τρία χιλιόμετρα από την αγροικία όπου ο μικρός ζει με την οικογένειά του. Πρόκειται για ορεινή, απομονωμένη περιοχή της Τοσκάνης, όπου οι γονείς του Νικόλα εργάζονται ως βιολογικοί μελισσοκόμοι.

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, το παιδί θα μπορούσε να είχε εντοπισθεί νωρίτερα, αν οι γονείς του είχαν ειδοποιήσει αμέσως τους καραμπινιέρους και δεν είχαν προσπαθήσει επί μια ολόκληρη νύχτα να βρουν μόνοι τους τον γιό τους.

