Μητσοτάκης σε Χόγιερ: Υπάρχει η κατάλληλη δυναμική για επενδυτική έκρηξη

Συνάντηση με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων είχε ο Πρωθυπουργός.



«Υπάρχει πλέον η κατάλληλη δυναμική για μια επενδυτική έκρηξη» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕTEπ) Βέρνερ Χόγιερ στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε επίσης ότι κύριος στόχος της κυβέρνησης ήταν πάντα να γεφυρώσει το επενδυτικό χάσμα «που αποτελούσε ένα μόνιμο χαρακτηριστικό των επιδόσεων της ελληνικής οικονομίας κατά την τελευταία δεκαετία». «Βρισκόμαστε στο κατάλληλο σημείο για να το πετύχουμε» είπε ο πρωθυπουργός και ανέφερε μια σειρά μεταρρυθμιστικών παρεμβάσεων που προωθεί η κυβέρνηση.

Μίλησε για την κυβερνητική ατζέντα την οποία χαρακτήρισε "φιλόδοξη" σε ό,τι αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την κλιματική αλλαγή αλλά και την πορεία προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Επίσης αναφέρθηκε στις εξελίξεις στη ΔΕΗ και εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη χρηματοδότηση εκ μέρους της ΕΤΕπ του νέου μοντέλου ανάπτυξής της.

Από την πλευρά του, ο Βέρνερ Χόγιερ είπε ότι πέρυσι που επισκέφθηκε την Αθήνα η κινητικότητα ήταν μειωμένη, και συνεχάρη τον πρωθυπουργό «για την τεράστια πρόοδο που έχει σημειωθεί υπό την ηγεσία σας». Επίσης τόνισε ότι «το γεγονός ότι είμαστε μέρος του "Ελλάδα 2.0" είναι μεγάλη τιμή για εμάς».

Στη συνάντηση συμμετείχαν από ελληνικής πλευράς οι υπουργοί Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας και Ανάπτυξης & Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, ο υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης και ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης.

Από την πλευρά την ΕΤΕπ συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος Christian Thomsen, ο διευθύνων σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ) Alain Godard και ο διευθυντής Χρηματοδοτήσεων της ΕΤΕπ για Ελλάδα και Κύπρο Ιωάννης Καλτσάς.

Κατά την έναρξη της συνάντησης ακολούθησε ο παρακάτω διάλογος:

Κυριάκος Μητσοτάκης: Καλώς ήρθατε. Χαίρομαι που σας βλέπω. Είχαμε μια μακρά συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στην οποία ο υπουργός Οικονομικών παρουσίασε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας για το τρέχον έτος και τα επόμενα χρόνια. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να αναφέρουμε ότι αισθανόμαστε βέβαιοι ότι θα επιστρέψουμε σε μια πορεία πολύ ισχυρής ανάπτυξης.

Όπως γνωρίζετε, ήμασταν μία από τις πρώτες χώρες που λάβαμε την έγκριση για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και χαιρόμαστε που θα διαδραματίσετε κι εσείς ενεργό ρόλο, βοηθώντας μας στη διαχείριση των επενδύσεων.

Και πιστεύουμε ότι υπάρχει πλέον η κατάλληλη δυναμική για μια επενδυτική έκρηξη. Ο κύριος στόχος μας ήταν πάντα να γεφυρώσουμε το επενδυτικό χάσμα που αποτελούσε ένα μόνιμο χαρακτηριστικό των επιδόσεων της ελληνικής οικονομίας κατά την τελευταία δεκαετία. Ξέρουμε πια ότι βρισκόμαστε στο κατάλληλο σημείο για να το πετύχουμε. Έχουμε μια πολύ φιλόδοξη ατζέντα σε ό,τι αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την κλιματική αλλαγή αλλά και την πορεία προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Γνωρίζετε επίσης τη δουλειά που κάναμε με τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) και είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα είστε έμπιστοι συνεργάτες μας σε αυτό το δρόμο για τη χρηματοδότηση του νέου μοντέλου ανάπτυξής μας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σας έχουμε ξανά εδώ για να επαναβεβαιώσουμε την αμοιβαία δέσμευσή μας αλλά και να μιλήσουμε για το μέλλον.

Βέρνερ Χόγιερ: Ευχαριστώ πολύ κ. πρωθυπουργέ. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι ξανά στην Αθήνα. Μόλις συνειδητοποίησα ότι είναι η 15η χρονιά που επισκέπτομαι στην Αθήνα. Έρχομαι τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο. Πέρυσι η κινητικότητα ήταν μειωμένη, αλλά είναι χαρά μας που είμαστε και πάλι εδώ.

Και σας συγχαίρω για την τεράστια πρόοδο που έχει σημειωθεί υπό την ηγεσία σας. Γιορτάσαμε και την περασμένη εβδομάδα, όταν είχαμε τη συνάντηση του Ecofin και τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΕπ, όταν εξήρα τον Χρήστο (Σταϊκούρα) για την εξαιρετική συνεργασία αλλά και για τα φιλόδοξα σχέδια που έχουμε δει.

Το γεγονός ότι είμαστε μέρος του "Ελλάδα 2.0" είναι μεγάλη τιμή για εμάς, αλλά είναι λογικό: Θυμάμαι πως όταν ανέλαβα τα καθήκοντά μου στην Τράπεζα πριν από δέκα χρόνια, ήμουν εδώ και οι καιροί ήταν δύσκολοι. Είχα πει τότε ότι διατηρούσαμε παρουσία 40 χρόνων εδώ και σκοπεύαμε να μείνουμε και μετά το τέλος της κρίσης.

Και είναι λογικό ότι βρισκόμαστε στο πλευρό σας, στην προσπάθεια να λάβει σάρκα και οστά αυτό το μοναδικό πακέτο που έχει ετοιμάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είμαστε χαρούμενοι που αποτελούμε κι εμείς μέρος του. Είμαστε πραγματικά χαρούμενοι.





