Θάνατος Βούλγαρου οπαδού: Σε δίκη οκτώ άτομα

Στο ακροατήριο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης οδηγείται η υπόθεση θανάτου του 26χρονου.

Στο ακροατήριο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης οδηγείται η υπόθεση θανάτου του 26χρονου Βούλγαρου που έχασε τη ζωή του, όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο, ευρισκόμενος αιμόφυρτος στο οδόστρωμα έπειτα από άγρια επίθεση που δέχθηκε από οπαδούς του ΠΑΟΚ, τον Ιανουάριο του 2020, στην περιοχή του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, με βούλευμα, παραπέμπει σε δίκη συνολικά οκτώ άτομα, επτά άνδρες και μια γυναίκα, στους οποίους αποδίδονται, κατά περίπτωση, βαρύτατες κακουργηματικές πράξεις. Μεταξύ αυτών, που το Δικαστικό Συμβούλιο παραπέμπει στο εδώλιο του Κακουργιοδικείου, είναι η 27χρονη οδηγός του μοιραίου αυτοκινήτου και ο 49χρονος φίλος της, οι οποίοι είναι ήδη προφυλακισμένοι για την υπόθεση. Για την πρώτη, οι δικαστές του Συμβουλίου αποφαίνονται να δικαστεί για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, ενώ, ως ηθικό αυτουργό στην πράξη αυτή, όπως επίσης για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, θα δικασθεί ο δεύτερος που φέρεται να οργάνωσε την επίθεση. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα έξι πρόσωπα, που κατηγορούνται ότι συμμετείχαν στην επίθεση και είναι ελεύθεροι με όρους, παραπέμπονται να δικασθούν, για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και συνέργεια στην ίδια πράξη, όπως επίσης για μια σειρά από πλημμελήματα.

Οπως περιγράφεται στο βούλευμα, ο 49χρονος είχε κεντρικό ρόλο στα γεγονότα της 5ης Ιανουαρίου του 2020, που οδήγησαν στον θάνατο του 26χρονου Βούλγαρου, ενώ φέρεται να έδωσε εντολή στην φίλη του να περάσει με το αυτοκίνητο πάνω από το σώμα του άτυχου νεαρού. Ο Βούλγαρος είχε επισκεφθεί μαζί με φίλους του τη Θεσσαλονίκη για να παρακολουθήσουν τον ποδοσφαιρικό αγώνα του 'Αρη με τον ΠΑΟΚ, που είχε διεξαχθεί την προηγούμενη μέρα στο γήπεδο «Κλεάνθης Βικελίδης», καθώς διατηρούν φιλικές σχέσεις με τους οπαδούς των «κιτρίνων».