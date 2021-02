Αθλητικά

Θάνατος Βούλγαρου οπαδού: Προφυλακιστέος ο κατηγορούμενος

Εισαγγελέας και ανακρίτρια είχαν διαφωνήσει. Την απόφαση έλαβε το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών.

Στη φυλακή θα οδηγηθεί ο 49χρονος, εκ των κατηγορούμενων για την υπόθεση θανάτου του Βούλγαρου οπαδού τον Ιανουάριο του 2020, στη Θεσσαλονίκη. Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, με βούλευμα, ήρε τη διαφωνία που είχε προκύψει μετά την απολογία του ανάμεσα στην ανακρίτρια και την εισαγγελέα, αναφορικά με την ποινική του μεταχείριση. Συγκεκριμένα, η πρώτη είχε την άποψη ότι θα πρέπει να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ενώ η δεύτερη ζήτησε την προφυλάκισή του. Η διαφωνία επιλύθηκε από τους δικαστές του Συμβουλίου υπέρ της εισαγγελέως.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο 49χρονος, ο οποίος τα τελευταία 24ωρα βρίσκεται σε κατ' οίκον περιορισμό, θα συλληφθεί για να οδηγηθεί στη φυλακή. Πρόκειται για τον φίλο της 27χρονης οδηγού του μοιραίου αυτοκινήτου που -μετά τη συμπλοκή στην περιοχή του Μεγάρου Μουσικής- παρέσυρε και σκότωσε τον άτυχο οπαδό, ενώ αυτός ήταν πεσμένος στο έδαφος.

Ο ίδιος κατηγορείται ότι συμμετείχε στη συμπλοκή, ενώ διώκεται για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και για μία σειρά από πλημμελήματα. Απολογούμενος φέρεται να αρνήθηκε την κατηγορία και κάθε συμμετοχή στην επίθεση εναντίον του 28χρονου Βούλγαρου και των συμπατριωτών του. Κατά πληροφορίες, ισχυρίστηκε πως όταν αντιλήφθηκε το επεισόδιο κάλεσε τους υπόλοιπους που συμμετείχαν στον ξυλοδαρμό να φύγουν και ν' αφήσουν ήσυχα τα θύματα. Για την ίδια υπόθεση παραμένει προφυλακισμένη η 27χρονη φίλη του.

Οι διωκτικές Αρχές απέδωσαν την επίθεση σε οπαδούς του ΠΑΟΚ ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι το μοιραίο αυτοκίνητο είχε νοικιαστεί από τον 49χρονο. Για εμπλοκή στην επίθεση κατέστησαν κατηγορούμενα άλλα έξι άτομα.