Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κλινική Ταξιάρχαι: Ελεύθεροι οι κατηγορούμενοι για κακουργήματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ελεύθεροι διευθυντής και γιατροί της Κλινικής "Ταξιάρχαι" στο Περιστέρι που κατηγορήθηκαν για την παράβαση μέτρων του κορονοϊού.

Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους στον Ανακριτή οι πέντε υπεύθυνοι της Κλινικής "Ταξιάρχαι" στο Περιστέρι , κατηγορούμενοι για κακουργηματικού βαθμού παραβίαση του άρθρου 285 του Ποινικού Κώδικα, που αφορά την μη τήρηση μέτρων για την αποφυγή μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών.

Η δίωξη σε βάρος του Διοικητικού Διευθυντή της Κλινικής καθώς και τεσσάρων γιατρών είχε ασκηθεί μετά από διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης με αφορμή τον εντοπισμό πολλών κρουσμάτων κορονοϊού, τον Απρίλιο του 2020, κάποια εκ των οποίων οδήγησαν στον θάνατο ασθενών.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογητικής διαδικασίας , ανακριτής και Εισαγγελέας έκριναν για τρεις εκ των κατηγορουμένων ότι πρέπει να επιβληθεί ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα και καταβολή χρηματικών εγγυήσεων έως τις 10 χιλιάδες ευρώ. Για τους άλλους δύο κατηγορούμενους ομόφωνα αποφασίστηκε ότι δεν απαιτείται να επιβληθεί κανένας όρος.

Οι συνήγοροι των κατηγορουμένων Μιχάλης Δημητρακόπουλος , Παναγιώτης Καρκούλας και Γιάννης Παπαριστείδης δήλωσαν ότι "αποδομήθηκε το κατηγορητήριο" σε βάρος των εντολέων τους και ότι "αποδείχθηκε ότι στην Κλινική τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα από τον ΕΟΔΥ για την μη μετάδοση του κορονοϊού" .Οι συνήγοροι συμπλήρωσαν πως "η επέλαση του κορονοϊού δεν αντιμετωπίζεται με αβάσιμες ποινικές διώξεις , όπως φάνηκε από την τραγική πραγματικότητα , που νόσησαν χιλιάδες πολίτες μέσα σε δημόσιες και ιδιωτικές δομές υγείας".

Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση στη Μονή Πετράκη – Πρώην δικηγόρος δράστη: Ήταν λουτρό αίματος

Άρση μέτρων: πρώτη μέρα χωρίς μάσκες στους εξωτερικούς χώρους

Καιρός: καύσωνας και αφρικανική σκόνη την Πέμπτη