Κοινωνία

Μονή Πετράκη: Οι αναρτήσεις του ιερέα που έριξε το βιτριόλι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για την κατάσταση της ψυχικής υγείας του και για τη συνεδρίαση στη Μονή Πετράκη έγραφε λίγο πριν την επίθεση ο ιερέας. Το τηλεφώνημα δυο ώρες πριν τη Μονή Πετράκη.

Αναφορές για κατάθλιψη έκανε σε αναρτήσεις του ο ιερέας που έριξε το βιτριόλι στους Μητροπολίτες στη Μονή Πετράκη το απόγευμα της Τετάρτης, ενώ λίγες ώρες πριν την επίθεση επικοινώνησε με ιερέα φίλο του.

«Εμείς οι Σερραίοι όταν δίνουμε τον λόγο μας, τον κρατάμε. Κάτω από τα φουστάνια που λέτε κάποιοι, φοράμε παντελόνια. Ας βγει η απόφαση και τότε δεν θα μιλήσω με λόγια αλλά με πράξεις. Πάντοτε ήμουν πάπλωμα για όλους. Ήρθε η ώρα όμως να μιλήσω, γιατί δεν γνωρίζετε τι γίνεται στην Εκκλησία από τον πρώτο έως τον τελευταίο. Και εγώ θα μιλήσω με αποδείξεις. Και τότε θα δείτε. Θα τρανταχθεί όλη η Εκκλησία», έγραφε σε μια ανάρτησή του.

Στην τελευταία ανάρτησή του περίπου πέντε ώρες πριν από την επίθεση, ο ιερέας αναφέρει «σας παρακαλώ αδελφοί μου, σήμερα ζητώ την αγάπη σας, την προσευχή σας σε μια μεγάλη δοκιμασία που περνώ, πείτε ένα κύριε ελέησον. Κάντε ένα κομποσχοίνι, μια παράκληση, το έχω μεγάλη ανάγκη. Να είστε ευλογημένοι. Η Παναγία να σας σκεπάζει. Ευχαριστώ πολύ».

«Σας παρακαλώ αδελφοί μου, περνάω μιας βαριάς μορφής κατάθλιψη. Καθημερινώς πολλές φορές την ημέρα ξεσπάω σε κλάματα. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει, μήπως πρέπει να κάπου να νοσηλευτώ. Δεν είμαι καλά», αναφέρει σε άλλη του ανάρτηση.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο δικηγόρος του ιερέα, κ.Θεοδωρόπουλος είπε πως ο συγκεκριμένος έκανε απόπειρα αυτοκτονίας πριν από 1,5 μήνα και τον περιέγραψε ως ένα άτομο με «βαριά κατάθλιψη», το οποίο χρήζει ψυχιατρικής εξέτασης.

Το τηλεφώνημα σε φίλο του ιερέα δύο ώρες πριν από την επίθεση

Στην εφημερίδα «Δημοκρατία» μίλησε ένας ιερέας, ο οποίος αποκάλυψε ότι ο δράστης του τηλεφώνησε δύο ώρες πριν από την επίθεση και τον παρακάλεσε να προσευχηθεί προκειμένου να αθωωθεί. «Ακουγόταν απελπισμένος. Όμως ήρεμος. Δεν φαινόταν να έχει κάτι κακό στο μυαλό του. Όμως ήταν ασταθής. Προ ημερών με πήρε πάλι τηλέφωνο και μου ζητούσε χρήματα. Έλεγε ότι αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και βαριά κατάθλιψη"»περιγράφει.

Πριν από δύο εβδομάδες δημοσίευσε στη σελίδα του στο Facebook τις ιατρικές εξετάσεις του, για να αποδείξει ότι δεν είναι χρήστης κοκαΐνης. «Μου έλεγε ότι είναι καθαρός εδώ και επτά χρόνια. Παλαιότερα έκανε ναρκωτικά», πρόσθεσε ο ιερέας, ο οποίος θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Αντιτρομοκρατική: έφοδος σε διαμέρισμα στην Αθήνα