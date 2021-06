Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι – Δικηγόρος ιερέα: Το υγρό έπεσε ένα χιλιοστό από το μάτι μου

Ο δικηγόρος του ιερέα που επιτέθηκε με βιτριόλι στους Μητροπολίτες περιγράφει καρέ καρέ όσα έγιναν στο Συνοδικό Δικαστήριο.

Για την επίθεση με βιτριόλι κατά Μητροπολιτών του Συνοδικού Δικαστήριο στην Μονή Πετράκη από έναν 37χρονο ιερέα μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο Σωκράτης Προβατάς, ένας εκ των συνηγόρων υπεράσπισής του ιερέα, ο οποίος ήταν παρόν στην επίθεση.

Αρχικά ο κ. Προβατάς είπε ότι τον τελευταίο χρόνο ο 37χρονος ιερέας απένταντί τους ήταν ένας υποδειγματικός πελάτης τον τελευταίο χρόνο που είχαν επικοινωνία για την υπόθεση για την οποία εξεταζόταν η καθαίρεση του στο Συνοδικό Δικαστήριο.

Στην συνέχεια ο κ. Προβατάς περιέγραψε καρέ καρέ την επίθεση όπου τραυματίστηκε και ο ίδιος, ευτυχώς ελαφρά.

«Την ώρα που σηκώθηκα να μιλήσω στο Συνοδικό Δικαστήριο με πρόλαβε και ρώτησε αν είναι επηρεασμένοι από τον μητροπολίτη Βέροιας. Όταν του είπαν ότι δεν είχαν καμία επαφή με τον μητροπολίτη έβγαλε δυο μπουκάλια δυο λίτρων και άρχισε να εξφενδονίζει το καυστικό υγρό», είπε και πρόσθεσε:

«Στην αρχή νομίζαμε ότι είναι αγίασμα. Ο πρώτος που δέχτηκε το καυστικό υγρό ήμουν εγώ. Τα ρούχα καταστάφηκαν ολοσχερώς. Το υγρό με χτύπησε ένα χιλιοστό απο το μάτι. Τότε έφυγα από την αίθουσα γιατί φοβήθηκα μήπως έχει και περίστροφο ο ιερέας».

Ο κ. Προβατάς σημείωσε ότι «κανένας δεν μπορούσε να προβλέψει την εξέλιξη αυτή», ενώ σημείωσε, με αφορμή την μεταφορά του ιερέα στο Δρομοκαΐτειο ότι «έχω την αίσθηση, χωρίς να είμαι γιατρός, δεν αισθάνομαι ότι ο ιερέας δεν είναι καλά».

«Είμαι βέβαιος ότι ο εισαγγελέας θα προχωρήσει με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας προς παραδειγματισμό, καθώς τείνουν να γίνουν μόδα οι επιθέσεις με βιτριόλι», είπε τέλος ο κ. Προβατάς.

