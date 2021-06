Κοινωνία

Γλυκά Νερά: Από κοινού επιμέλεια του παιδιού ζητεί η οικογένεια του συζυγοκτόνου (βίντεο)

Η μητέρα της αδικοχαμένης Καρολάιν, ζήτησε από την Εισαγγελία Ανηλίκων την αποκλειστική επιμέλεια της μικρής Λυδίας.

Της Λίλιαν Τσουρλή

Οι κοινωνικοί λειτουργοί συνέταξαν τις εκθέσεις τους τόσο για τους γονείς της Καρολάιν Κράουτς όσο και για τους γονείς του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου και εναπόκειται στην Εισαγγελέα να αποφασίσει ποιο θα είναι το μέλλον της μικρής Λυδίας.

Η μητέρα της αδικοχαμένης Καρολάιν δεν θέλει να σκεφτεί καν το ενδεχόμενο να μεγαλώσει η εγγονή της με την οικογένεια του δολοφόνου του παιδιού της. Για τον λόγο αυτόν, πήρε την απόφαση να διεκδικήσει την αποκλειστική επιμέλεια του βρέφους.

Από την άλλη πλευρά, οι γονείς του καθ’ ομολογίαν δολοφόνου ζήτησαν την επιμέλεια από κοινού, με την πρόταση το παιδί να μένει 6 μήνες στην Αθήνα και 6 μήνες στην Αλόννησο.

Ο συζυγοκτόνος επιθυμεί την “καλύτερη δυνατή λύση” για το παιδί, όπως είπε ο δικηγόρος του, Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης, στον ΑΝΤ1.

Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος, στην ομολογία του, υποστήριξε ότι το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να εκτίσει την ποινή του όσο πιο σύντομα γίνεται, ώστε να μεγαλώσει το παιδί του. Ωστόσο, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να απαγορευτεί κάθε επικοινωνία του με το παιδί μέχρι τα 18 του χρόνια.

Τι αναφέρει στο αίτημα για την από κοινού επιμέλεια της μικρής Λυδίας η οικογένεια του πιλότου:

«Υπό το βάρος των τραγικών γεγονότων φρονούμε ότι προέχει η ισόρροπη επαφή και ανάπτυξη της εγγονής μας Λυδίας και με τις δύο οικογένειες, τόσον εκ της πατρικής, όσον και εκ της μητρικής γραμμής και μάλιστα με χρονική κατανομή που είναι ευεργετική και απαραίτητη για την προστασία της ισόρροπης και ομαλής ανάπτυξης. (...) Η ομαλή ανάπτυξη του παιδιού εξασφαλίζεται με την εναλλασσόμενη κατοικία, ως εκ της οποίας διατηρείται και οικοδομείται στενή συναισθηματική σχέση αμφοτέρων των οικογενειών με την ανήλικη εγγονή μας, με στοργή, φροντίδα και υπομονή, για την εκτέλεση του έργου όλων μας έναντι της εγγονής μας, για τη σωστή ανατροφή και διαπαιδαγώγησή της και την κάλυψη των υλικών και συναισθηματικών της αναγκών. (...)

Τα απαιτούμενα εχέγγυα είναι βέβαιον ότι- πληρούμε άπαντες, ως κοινωνικοί και υπεύθυνοι άνθρωποι, με ευπρεπή συμπεριφορά και συγκροτημένο χαρακτήρα, με σοβαρή προσωπικότητα και παιδαγωγική καταλληλότητα. (...) Το συμφέρον της ανήλικης εγγονής μας Λυδίας, το οποίο αποσκοπεί στην ανάπτυξή της σε μια υπεύθυνη, ανεξάρτητη και ψυχικά υγιή προσωπικότητα, επιβάλει την ανάθεση της άσκησης της επιμέλειας από κοινού. Η χρονική, ήτοι η εναλλασσόμενη άσκηση της επιμέλειας της μικρής Λυδίας εξασφαλίζει την ισότιμη συμμετοχή και των δύο πλευρών στην ανατροφή της, ενισχύει τους δεσμούς της με τους πάππο και μάμμη αμφοτέρων των γραμμών και αυταπόδεικτα περιορίζει τις δυσμενείς επιπτώσεις από την τραγική απώλεια της μητέρας της. Είναι βέβαιο ότι θα συνεχισθεί το ήδη υφιστάμενο και απολύτως απαραίτητο κλίμα γαλήνης και ηρεμίας μεταξύ των δύο οικογενειών, που είναι αναγκαίο για την ομαλή ανάπτυξη και απρόσκοπτη εξέλιξη της προσωπικότητος της Λυδίας.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, εν όψει του γνωστού τραγικού γεγονότος, τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η ψυχική ισορροπία και ομαλή ανάπτυξη της ως άνω ανήλικης εγγονής μας. Διότι η άσκηση της επιμέλειας, η ανατροφή και η επικοινωνία δεν είναι και δεν μπορεί να είναι μέσον τιμωρίας και μάλιστα ημών των αναιτίων, που έχουμε ως μόνον μέλημά μας τη Λυδία και τη σωστή και ισορροπημένη ανατροφή και εν γένει ανάπτυξή της».

