Πέθανε ο Σταύρος Δαϊλάκης

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 66 ετών, ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 66 ετών, ο Σταύρος Δαϊλάκης, πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, όπως ανακοίνωσε το γραφείο Τύπου του κόμματος, εκφράζοντας ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη και οδύνη τον πρώην βουλευτή του κόμματος, Σταύρο Δαϊλάκη», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου της ΝΔ για την απώλεια του πρώην βουλευτή Δράμας.

«Ο Σταύρος Δαϊλάκης γεννήθηκε στις 7 Φεβρουαρίου 1955 στο Δοξάτο Δράμας, σπούδασε στην Οικονομική Σχολή Θεσσαλονίκης, εργάστηκε στον τραπεζικό τομέα, ενώ υπήρξε δήμαρχος του Δοξάτου το 1987 και από το 1990 ως το 1994.

Υπηρέτησε την πατρίδα και την παράταξη ως βουλευτής Δράμας από το 2000 ως το 2009, ενώ το 2007, έγινε και Αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου (Κοσμήτορας της Βουλής).

Στην οικογένεια και τους οικείους του εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια», καταλήγει η ανακοίνωση της ΝΔ.

