Τσεχία: Φονικός ανεμοστρόβιλος σάρωσε τα “πάντα” (εικόνες)

Άγνωστος ο αριθμός των θυμάτων, ανυπολόγιστες οι καταστροφές από το πέρασμα της κακοκαιρίας.

Ένας άγνωστος αριθμός ανθρώπων έχασε χθες τη ζωή του και δεκάδες τραυματίστηκαν όταν ένας ανεμοστρόβιλος ισοπέδωσε σπίτια στην νοτιοανατολική Τσεχία, σύμφωνα με διασώστες.

«Δυστυχώς μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι υπήρξαν θύματα, αλλά δεν μπορώ να σας πω τον ακριβή αριθμό», δήλωσε στο AFP η εκπρόσωπος των τοπικών υπηρεσιών εκτάκτων αναγκών Εντβίκα Κροπακόβα.

Η ίδια είπε ότι ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να είναι «μονοψήφιος» και δεν θα είναι δεκάδες τα θύματα, αλλά πρόσθεσε ότι είναι πρόωρες οι όποιες εκτιμήσεις καθώς υπάρχουν ακόμη άνθρωποι παγιδευμένοι στα συντρίμμια.

«Οι πρώτες εκτιμήσεις σχετικά με τον αριθμό των τραυματιών έκαναν λόγο για 100-150 ανθρώπους, αλλά όπως είναι τώρα τα πράγματα αναμένουμε ότι θα είναι δεκάδες», σημείωσε η Κροπακόβα.

Ωστόσο, το νοσοκομείο στην πόλη Χοντονίν στο σύνορο της Τσεχίας με την Σλοβακία ανακοίνωσε ότι περιέθαλψε έως και 200 τραυματίες.

Ο υπουργός Εσωτερικών Γιαν Χάματσεκ έγραψε στο Twitter ότι «όλες οι διαθέσιμες μονάδες διάσωσης βρίσκονται επί ποδός ή βρίσκονται καθ'οδόν προς την περιοχή Χοντονίν, όπου πολλές κοινότητες έχουν πληγεί από τον ανεμοστρόβιλο».

Αυστριακοί και Σλοβάκοι διασώστες συνδράμουν τις προσπάθειες, ενώ έχει αναπτυχθεί και ο τσεχικός στρατός.

Ο ανεμοστρόβιλος ακολουθούμενος από χαλάζι σε μέγεθος μπάλας του τένις έπληξε πολλές πόλεις και χωριά, περιλαμβανομένου του Χοντονίν, όπου εκτός από τραυματίες τα ακραία καιρικά φαινόμενα κατέστρεψαν και έναν οίκο ευγηρίας και τον τοπικό ζωολογικό κήπο.

Ο ανεμοστρόβιλος επίσης προκάλεσε εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και προβλήματα στην κυκλοφορία καθώς έπεσαν κολώνες του δικτύου ηλεκτροδότησης μπλοκάροντας έναν μεγάλο αυτοκινητόδρομο που συνδέει την Πράγα με την πρωτεύουσα της Σλοβακίας, την Μπρατισλάβα.

